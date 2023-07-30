Главные кинопремьеры августа

Ожидаемые кинопремьеры этого месяца.

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"Красивый мальчик". Реж. Феликс ван Гронинген.

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Фильм, основанный на реальных событиях, снят по книге журналиста Дэвида Шеффа, описывающей его борьбу за спасение сына Ника от наркотической зависимости. Ник, старшеклассник, оказался в ситуации почти безнадежной: он потерял контроль над собой, крал деньги на любимое зелье у младших братьев и сестер, не раз бывал под арестом за хранение наркотиков. Его отправляли в реабилитационные центры, и был период, когда он воздерживался целых два года, но потом все равно вернулся к своему пристрастию.

Сквозная мысль мемуаров - ответственность родителей за будущее своих детей: автор задается вопросом своей вины в тревожной судьбе сына.

Премьера фильма, снятого по книге, состоялась на международном кинофестивале в Торонто, критики высоко оценили игру исполнителей главных ролей Тимоти Шаламе (Ник) и Стива Карелла (отец), Шаламе был номинирован на "Золотой глобус", премии Гильдии киноактеров и BASTA.

Фильм в кинотеатрах с 3 августа

"Корабль призраков". Режиссер Гэри Шор.

Кадр из фильма "Корабль призраков". Фото: kinopoisk.ru

Первый фильм, снятый на борту легендарного суперлайнера 30-х годов "Куин Мэри", ныне пришвартованного в Калифорнии и превращенного в подобие отеля-аттракциона: можно снять каюту и насладиться общением с привидениями, которые, согласно слухам и сообщениям прессы, там живут. Среди них дух девочки, утонувшей в бассейне первого класса, призрак матроса, понибшего при аварии в бойлерной, Леди в Белом, десятилетиями бродившая по салонам и палубам корабля.

На "Куин Мэри" устраивают экскурсии, и ее популярность в Америке сравнивают с Диснейлендом.

Фильм Гэри Шора - подобие такой экскурсии: мы оказываемся на реальной "Куин Мэри" и испываем примерно то же, что люди, рискнувшие купить билет на путешествие в минувшие кошмары.

Фильм на экранах с 3 августа

"Ограбление из будущего". Реж. Брюс Уэмпл.

Кадр из фильма "Ограбление из будущего". Фото: kinopoisk.ru

…Ли Уорнер и его команда умудряются красть идеи задолго до их реального появления. Это им позволяют некие таблетки: примешь одну - и на целый час сможешь войти в сознание самого себя, но в будущем. Конечно, разработан строгий набор правил для таких путешествий во времени, чтобы, по закону Рэя Бредбери, не повлиять случайно на грядущее, не изменить его. А если что-то пойдет не так, Ли и его команда должны найти способ исправить свои ошибки, чтобы спасти свое прошлое, настоящее и будущее.

Брюс Уэмпл известен своими фантастическими фильмами и хоррорами, он обладатель фестивальных призов, в их числе Приз зрительских симпатий на фестивале кинофантастики в Бостоне. "Ограбление из будущего" - седьмой полнометражный фильм режиссера.

Идея снять историю о способе, позволяющем сознанию человека путешествовать во времени, пришла ему еще в 2013 году. В 2015 году он работал вместе с писателем Майком Ладью над созданием мрачного триллера "Деформация времени", фильма о человеке, разум которого во сне отправился путешествовать во времени. Затем Уэмпл переключился на жанр фильмов ужасов, но в 2020-м решил вернуться к старой идее. Итогом истал фантастический боевик "Ограбление из будущего". В роли Ли Уорнера Грант Шумахер.

Прямая речь

Брюс Уэмпл, режиссер фильма:

"В юности я балдел от приключенческих фильмов, "Индиана Джонс", "Звездные войны", "Назад в будущее" уносили меня в другое измерение, полное героев, злодеев и новых миров. Работая над "Ограблением из будущего", мы стремились, чтобы зритель получил такие же эмоции, отдохнул и повеселился. Надеюсь, у нас это получилось".