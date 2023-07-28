«Обитель зла: Остров смерти» — лучший фильм по Resident Evil за последние годы

Но подобное сложно назвать комплиментом.

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По Resident Evil выходят прекрасные игры, но с фильмами и анимацией франшизе не везёт. Только за последние годы студийные боссы выпустили нелепый сериал про дочек Вескера, странный фильм про заражение Раккун-сити и сомнительный мультик «Бесконечная тьма». Всё это было настолько плохо, что фанаты заскучали по «Обители зла» с Милой Йовович. Там был трэш, но хотя бы весёлый.

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На «Остров смерти» возлагали надежды. Всё же это первый случай, когда на одном экране собрали всех ключевых героев: Криса, Леона, Джилл, Клэр и даже Ребекку Чемберс. Трейлеры лишь добавляли оптимизма — в них показали толпу лизунов, зомби-акул и сражения с огромным монстром.

Увы, этого не хватило, чтобы назвать мультфильм хорошим — хотя ничего лучше по «Обители зла» не выходило давно.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony/Capcom.

Где смотреть в России

Фильм «Обитель зла: Остров смерти» уже доступен в онлайне, его можно найти на большинстве площадок.

Графика «раннего доступа»

На первый взгляд «Остров смерти» выглядит роскошно. Взять хотя бы реалистичные лица: мимика у всех убедительная, взгляд глубокий, волосы красиво развеваются на ветру. К тому же герои попросту красивые — только взгляните на Джилл, срисованную с российской модели Александры Зотовой, и возмутительно стильного Леона. Любоваться этими ребятами приятно.

Проблема в том, что всё остальное словно «в раннем доступе». К примеру, в завязке Леон на огромной скорости мчится по трассе и дерётся со злодеями. Казалось бы, от ветра и столкновений одежда должна помяться, а мотоцикл — деформироваться. Но художники не уделили внимание этим мелочам.

В простом аниме все закрыли бы глаза на грубый подход, но для «Острова смерти» выбрали реалистичный стиль. Поэтому все косяки подмечаешь.

Кисельные бои

Хореография в мультфильме хорошая. Герои бегают по стенам, изобретательно колотят зомби, сносят головы в эффектном слоу-мо и метко стреляют из невероятных положений. Особенно выделяется дуэт Леона и Марии Гомес, которые избивают друг друга все 90 минут. Авторы явно припасли для них лучшие трюки.

Хватает и напряжённых моментов. Когда Леон и Джилл замирают перед рыскающим по округе лизуном, от стресса вжимаешься в кресло. Приём шаблонный, но в «Острове мёртвых» он работает.

Увы, с экшеном та же проблема, что и с визуалом. Глобально всё отлично, однако на мелочи лучше не смотреть. К примеру, двигаются герои неестественно. Они словно угодили в кисель: слишком медленно бьют, недостаточно резко валятся на пол, неказисто реагируют на удары. В итоге ощущения от боёв двоякие — вроде бы красиво, но чего-то не хватает.

Сюжет от нейросети

По сюжету герои встречают новых зомби. Они заразились не от укуса и не обращаются в монстров, зато быстро бегают и паркурят. Кто создал новую форму T-вируса? Как заразу ввели в людей? Чего добивается злодей? Поначалу эти вопросы интригуют.

К сожалению, чем дольше смотришь мультфильм, тем сильнее кривишь лицо от недоумения. Ощущение, что авторы скормили нейросети сюжеты всех частей Resident Evil и заставили писать сценарий. Получилось слишком беззубо и стереотипно.

Особенно нелепым вышел злодей. Когда-то он познал коварство «Амбреллы» и потерял всех друзей — поэтому хочет наказать корпорацию и заодно вообще всех людей. А для базы негодяй выбрал популярное туристическое место, где каждый день шастают толпы. Как базу не заметили, почему у злодея такая странная мотивация и не дурак ли он? Эти вопросы крутятся в голове до финальных титров.

«Обитель зла: Остров смерти»: стоит смотреть?

В «Острове мёртвых» хватает недостатков, но и плюсы есть: лица героев прекрасны, бои изобретательные, культовые монстры вроде лизунов на месте. Поэтому мультфильм не назвать хорошим, но недавние сериал Netflix и кино он уделывает. Если фанатеете по Resident Evil, скорее всего, получите от просмотра удовольствие. Остальные – не факт.

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