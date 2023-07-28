Студия A24 представит спортдраму «Железный коготь»
Независимая киностудия A24 объявила о выходе спортивной драмы «Железный коготь».
Производство, сценарий и режиссура фильма принадлежат Шону Дуркину.
В фильме будет рассказана история семьи фон Эрихов, известной в мире рестлинга. Династия столкнулась с трагедией, о которой будет рассказано в фильме.
В главных ролях выступят Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Холт Маккэллани и другие актеры.
Премьера фильма запланирована на 22 декабря.
Пока нет информации о том, будет ли полноценный кинотеатральный релиз фильма «Железный коготь» в России.
Студия A24 уже известна своими независимыми кинопроектами, такими как «Леди Бёрд», «Тревога», «Памятник инди-кинематографии», и «Железный коготь» станет еще одной интересной работой в их репертуаре.