Студия A24 представит спортдраму «Железный коготь»

Независимая киностудия A24 объявила о выходе спортивной драмы «Железный коготь».

© Banki.loans

Производство, сценарий и режиссура фильма принадлежат Шону Дуркину.

В фильме будет рассказана история семьи фон Эрихов, известной в мире рестлинга. Династия столкнулась с трагедией, о которой будет рассказано в фильме.

В главных ролях выступят Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Холт Маккэллани и другие актеры.

Премьера фильма запланирована на 22 декабря.

Пока нет информации о том, будет ли полноценный кинотеатральный релиз фильма «Железный коготь» в России.