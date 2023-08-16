Экшн-триллер «Заложники»

24 августа на экраны российских кинотеатров выходит экшн-триллер Нимрода Антала «Заложники» (другое название «Возмездие»). Премьера в России состоится на день раньше, чем ленту покажут во всем мире.

© Кадр из фильма «Заложники»

Как создавалась картина, кто исполнил в ней главные роли и о ее главной идее читайте в материале «Рамблера».

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Сюжет

По сути, «Заложники» — это ремейк испанского фильма 2015 года под названием «Незнакомец», который в свое время получил множество престижных наград, включая две премии «Гойя» (номинирован был в восьми категориях).

Фильм рассказывает историю преуспевающего бизнесмена по имени Мэтт Тренер, который одним далеко не прекрасным утром, отвозя в школу детей, обнаружил у себя в машине взрывное устройство. Обезвредить его невозможно, поэтому, чтобы спасти себя и детей, Мэтту приходится выполнять все указания, которые ему озвучивает террорист-незнакомец. Порой даже, выходя за рамки закона.

Актеры

Главную роль Мэтта Тренера исполнил Лиам Нисон, для которого съемки в боевиках — дело отнюдь не новое. На счету актера более 120 ролей в кино, многие из которых так или иначе связаны с заложниками, погонями, стрельбой и борьбой за жизнь. Кстати, большинство подобных работ Нисона были отмечены всевозможными премиями за профессиональную работу актера. В «Заложниках» Нисон не менее убедителен.

Каст актеров «Заложников» не слишком большой: практически все экранное время зрители будут наблюдать за тремя главными персонажами: Мэттом и его детьми. Роль сына героя Лиама Нисона исполнил Джек Чемпион, уже известный своими работами в таких знаменитых фильмах как «Аватар: Путь воды» и «Крик 6».

Дочь бизнесмена Милу, также оказавшуюся в злосчастной машине, сыграла Эмили Куше, актриса, пока не слишком известная зрителям: на ее счету на данный момент лишь пять ролей в кино. Но многие считают, что у молодой актрисы еще все впереди.

Среди других немногочисленных актеров, принявших участие в фильме Мэттью Модайн, Ариан Моайед, Эмбет Дэвидц, Нома Думезвени и другие.

О режиссере и его работе с Лиамом Нисоном

Нимрод Антал дебютировал в качестве режиссера в 2003 году с полнометражным фильмом «Контроль», который в 2004 году стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации «Приз молодежи». В послужном списке режиссера такие известные картины как «Инкассатор», «Хищники», «Вакансия на жертву», а также работа в сериалах «Дом с прислугой» и «Очень странные дела».

Антал работал со многими знаменитыми актерами, но, выбрав на главную роль в «Заложниках» Лиама Нисона, режиссер признался, что встретил своего героя.