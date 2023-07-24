5 сильных фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Некоторые фильмы предназначены для узкой аудитории, но существуют и те, которые каждому человеку стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Эти картины отличают небанальный сюжет, глубокие диалоги и впечатляющий актерский состав. Но самое главное: каждая из них оставляет приятное послевкусие и дает пищу для размышлений.
Подробнее о кинолентах, на которые не жалко потратить время – в материале "Рамблера".
"Отступники", 2006
Картина, удостоившаяся аж четырех "Оскаров", повествует историю двух лучших выпускников полицейской академии, которых развела жизнь. Одни из них стал агентом мафии в рядах полиции, а другой "кротом", внедренным в мафию. Герои намерены вычислить друг друга и уничтожить, но развязка оказывается непредсказуемой для них обоих.
"Во власти луны", 1987
В центре сюжета – итальянская семья, в которой кипят нешуточные страсти. Накануне замужества дочь понимает, что любит другого мужчину, отец семейства изменяет супруге, а тем временем за его женой ухаживает другой мужчина. Днем героям удается сохранять благоразумие, но когда на город опускается ночь, они показывают свои истинные лица.
"Залечь на дно в Брюгге", 2007
Наемные убийцы Рэй и Кен с позором проваливают важное задание в Лондоне, после чего босс отправляет героев в Брюгге с одной лишь просьбой – не высовываться. Рэй начинает флиртовать с местной красоткой, а Кен попросту наслаждается внезапным отпуском. Ничто не омрачает существование киллеров, но лишь до поры.
"Умница Уилл Хантинг", 1997
20-летний вундеркинд Уилл регулярно ввязывается в сомнительные истории. После того, как полиция в очередной раз арестовывает героя за драку, взять контроль над сумасбродным юношей решает профессор математики. Однако он выдвигает условие: Хантинг должен пройти курс психотерапии.
"Шоу Трумана", 1998
Труман живет беззаботную жизнь: у него есть друзья, милые соседи, любящая жена и работа страховым агентом. Но однажды герой начинает подозревать, что все вокруг него – декорации, а люди, которых он считал родными, на самом деле актеры. Теперь перед Труманом стоит непростой выбор: остаться в безопасном привычном мире или сбежать из него и построить жизнь с нуля.