5 сильных фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Некоторые фильмы предназначены для узкой аудитории, но существуют и те, которые каждому человеку стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

© Кадр из фильма "Отступники"

Эти картины отличают небанальный сюжет, глубокие диалоги и впечатляющий актерский состав. Но самое главное: каждая из них оставляет приятное послевкусие и дает пищу для размышлений.

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Подробнее о кинолентах, на которые не жалко потратить время – в материале "Рамблера".

"Отступники", 2006

Кадр из фильма "Отступники"

Картина, удостоившаяся аж четырех "Оскаров", повествует историю двух лучших выпускников полицейской академии, которых развела жизнь. Одни из них стал агентом мафии в рядах полиции, а другой "кротом", внедренным в мафию. Герои намерены вычислить друг друга и уничтожить, но развязка оказывается непредсказуемой для них обоих.

"Во власти луны", 1987

Кадр из фильма "Во власти луны"

В центре сюжета – итальянская семья, в которой кипят нешуточные страсти. Накануне замужества дочь понимает, что любит другого мужчину, отец семейства изменяет супруге, а тем временем за его женой ухаживает другой мужчина. Днем героям удается сохранять благоразумие, но когда на город опускается ночь, они показывают свои истинные лица.

"Залечь на дно в Брюгге", 2007

Наемные убийцы Рэй и Кен с позором проваливают важное задание в Лондоне, после чего босс отправляет героев в Брюгге с одной лишь просьбой – не высовываться. Рэй начинает флиртовать с местной красоткой, а Кен попросту наслаждается внезапным отпуском. Ничто не омрачает существование киллеров, но лишь до поры.

"Умница Уилл Хантинг", 1997

20-летний вундеркинд Уилл регулярно ввязывается в сомнительные истории. После того, как полиция в очередной раз арестовывает героя за драку, взять контроль над сумасбродным юношей решает профессор математики. Однако он выдвигает условие: Хантинг должен пройти курс психотерапии.

"Шоу Трумана", 1998