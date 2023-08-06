Кадр дня: как грим в культовом фильме за 250 долларов получил "Оскар"

Нет никаких сомнений в том, что Мэтью МакКонахи и Джаред Лето стали главными звездами в «Далласском клубе покупателей». Голливудские красавчики так талантливо сыграли отчаянных пациентов со СПИДом, что зрители по всему миру были в восторге.

© Кадр из фильма "Далласский клуб покупателей"

Однако, как выяснил "Рамблер", не только актеры великолепно выполнили свою работу. Так, в 2014 году картина удостоилась "Оскара" за грим и прически. Причем на это создатели "Далласского клуба покупателей" потратили всего 250 долларов — этим занималась гример фильма Робин Мэтьюз. Именно ее работа принесла фильму "Оскар".

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«В "Далласском клубе покупателей" намного больше косметики, чем люди думают на первый взгляд. Так и должно быть, потому что если вы замечаете грим в фильме, то это полностью отвлекает вас от фильма», — рассказала Робин Мэтьюз, номинантка на премию Гильдии визажистов и парикмахеров, по телефону Pret-a-Reporter.

На самом деле, Мэтьюз обильно накрасил обоих актеров, чтобы показать различные стадии их болезни. Она одинаково гримировала Макконахи и Лето, выделяя контуры лица и тела, чтобы показать болезнь. Однако с Джаредом ей пришлось поработать больше, потому что на грим нужно было наносить косметику.

«Это было действительно сложно, потому что мне нужно было убедиться, что степень болезненности будет понятна зрителем даже под косметическим макияжем. Надо было выдержать очень тонкий баланс», — сказала Мэтьюз.

Одним из самых сложных образов были последние стадии болезни, особенно для Лето. Мэтьюз объяснила, что для этого процесса требовалось вручную нарисовать сыпь на лице Лето, покрыть ее тремя слоями серого и мраморного концентрата и использовать метод «растягивания и штриховки», чтобы состарить его.

Чтобы придать сыпи сухой, шелушащийся вид, Мэтьюз нанесла еще один слой из песка и кукурузной муки. Но почему же она не использовала маску или любой другой способ? Дело было в том, что бюджет на грим составлял всего 250 долларов.