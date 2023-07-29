Художник-постановщик «Барби» Сара Гринвуд дала интервью журналистам издания The New York Times. В ходе него она рассказала, как снималась сцена с огромной героиней Марго Робби.

Для неё команда специально изготовила копию ног актрисы, увеличив при этом их размеры в несколько раз. По словам Гринвуд, авторы решили не прибегать к использованию компьютерной графики, чтобы актёры могли трогать их на самом деле.

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Ранее на этой неделе режиссёр «Барби» Грета Гервиг призналась, что на данный момент не планирует выпускать вторую часть картины и пока что даже не думает о ней.