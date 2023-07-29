На новом кадре «Пилы 10» показали культовую куклу
Кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures представили новый кадр из фильма «Пила 10».
На нём изображена кукла Билли, с помощью которой Джон Крамер общается со своими жертвами.
Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — просто афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.
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Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). За сценарий отвечает автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль».
Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.
Новый постер:
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