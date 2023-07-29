На новом кадре «Пилы 10» показали культовую куклу

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — просто афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.