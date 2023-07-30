Фильм «Барби» побил рекорд «Темного рыцаря» в США

Фильм «Барби» с американской актрисой Марго Робби побил рекорд по выручке за первый понедельник проката в США, который держался 15 лет. Ранее достижение принадлежало ленте «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, пишет Variety.

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В первый понедельник проката комедия «Барби» заработала в США 26 млн долларов, тогда как «Темный рыцарь» в 2008 году принес своим создателям 24,6 млн долларов. Стоит отметить, что другой фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который вышел в один день с «Барби», заработал в первый понедельник проката 12,6 млн долларов.

Ранее мы писали, что «Барби» стала самым кассовым дебютом 2023 года в США, собрав за выходные 155 млн долларов, обогнав The Super Mario Bros. Movie («Братья Супер Марио в кино»), который в первые выходные в апреле заработал 146,4 млн долларов.