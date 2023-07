Герои советского кино "сходили " на прием к психологу

Смотрим неумирающую классику советского кинематографа и разбираем персонажей с точки зрения психологии.

Не ставя задачу разрушить авторские воздушные замки или пробудить агрессию к любимым героям, мы вместе с экспертами заглянули в их внутренний мир и сделали некоторые выводы, которые могли бы помочь и им самим, и тем, кто себя с этими персонажами ассоциирует.

Moscow does not believe in tears (1979, 12+)

Под таким названием красовалась советская "Москва слезам не верит" (1979, 12+) на зарубежных афишах. Если кто-то не знал, в 1981-м лента завоевала "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Три молодые подруги, приехавшие из провинции, строят жизнь в Москве. Судьбы их складываются по-разному. Постепенно сюжет концентрируется на Катерине. Не добрав баллов при поступлении в институт, она начинает работать штамповщицей. Но при знакомстве с красавцем-телеоператором по совету подруги выдаёт себя за дочь профессора. Случается беременность, вскрывается правда, и дочь Александру она растит одна. Это не мешает ей сделать карьеру и стать директором химкомбината. И снова не всё так просто - высокий статус осложняет зарождающиеся отношения с Гошей, интеллигентным слесарем, привыкшим быть лидером.

- Здесь очевидна двойная позиция Катерины, - рассказала в подкасте "Герой на терапии" врач-психиатр, психотерапевт Валерия Малыхина. - Ни разу (ни на предложение соврать на вечеринке, ни на предложение провести ночь с телеоператором, - прим. ред.) она не говорит твёрдое "нет". Она в очень подвижной позиции из-за неуверенности в себе. Вроде и положительная, и старательная, но отсутствует внутренний стержень. Она хорошо адаптируется, растёт профессионально, и в некотором роде уверенность возникает, но не в межличностных отношениях. Она оценивает себя именно по достижениям, а пока их нет - не на чем строить уверенность.

Вообще, считается, что зрелая личность не стремится быть руководителем, рассказала эксперт. Такому человеку достаточно любимого дела, он может быть на любом месте успешен, всё дело в самоощущении. Что касается нежданной любви Катерины, то можно говорить, как изменилась "мода" на таких мужчин.

- Во времена выхода фильма Гоша воспринимался как надёжный парень, который пришёл, взял сумки в руки и пошёл руководить семьёй. Женщины хотели такого мужчину. Кроме того, он не только командует, но и защищает. Тогда такие персонажи не рассматривались как абьюзеры. Это "мода" последних лет. Его я таким не рассматриваю, хотя у него есть определённые абьзивные черты, - признала Валерия Малыхина.

Например, Гоша начинает отношения с Катериной, такой успешной и современной, но к концу фильма мы видим, как она сидит вся в слезах. До такого состояния обычно доводят абьюзеры. Не факт, что ради жизни с ним героиня бросила бы работу или оборвала контакты с подругам, как обычно делают девушки в абьюзивных отношениях, но такие риски появились, считает психотерапевт. Однако в этом фильме Гоша точно не абьюзер, хотя бы потому, что это реалии другого времени. Его показывали не угнетателем женской харизмы, а с выигрышных позиций. Почему сместилось отношение к таким типам?

- Девушки стали защищаться. Отчасти им раскрыли глаза на поведение некоторых партнёров, отчасти эта история педалируется. Это констатация факта. Это ведь не просто взялось из ниоткуда, а описывается из того, что мы видим вокруг, - пояснила психиатр.

Любовь и голуби (1984, 12+)

Даже если вы не смотрели эту ленту, то наверняка слышали разошедшиеся на цитаты и крылатые фразы диалоги героев. Деревенщина и работяга, увлекающийся вместо пьянства голубями, на которых тратит все семейные деньги, по путевке леспромхоза, где он работает, попадает на море. Там он знакомится с интеллигентной и экзальтированной Раисой Захаровной, оказывающейся его коллегой. Она дама тоже увлекающаяся - темами телекинеза, астрала и жизни в иных мирах. Несмотря на разность бытия, у них завязывается курортный роман.

- Изначально создаётся впечатление, что главный герой инфантильный, простенький, глупенький, но также видно, что он добрый. Если говорить о диагнозе, в очень больших кавычках можно сказать, что это советский мужчина 1984 года. Таков был уклад среднестатистической семьи в стране. Это обусловлено многими факторами, в том числе прошедшей Великой Отечественной войной. Очень мало осталось мужчин, и женщины брали всё в свои руки, - анализирует психолог Роман Стручаев.

По его словам, эта тенденция имеется и сейчас, но уже ослабевает. Многие женщины стремятся отдать власть мужчинам. А те удивляются этому, потому что вроде как в одной среде вырастали, а оказались в другой.

- Сейчас есть тенденция к возврату руководящей роли мужчины в семье. И я имею в виду не фиктивный возврат, а реальный. Давайте будем честны: в советской семье кто был глава семьи? Конечно, папа. Но мы будем делать так, как сказала мама, - привёл знакомый многим советским детям пример эксперт.

Василий - типичный представитель своего времени. Бюджет считает супруга. Она же заботится и о том, чтобы подшить деньги в трусы (да, так раньше делали - чтобы не украли в толкучке). Тот случай, когда жена занимает позицию матери по отношению к мужу. Чем больше таких детско-родительских моментов в отношениях равных партнеров, тем меньше романтики. Какие могут быть отношения между условными "мамой" и "ребёнком"? Командный тон, установка "я лучше знаю" - это первое, что предвещает будущую измену.

А теперь представьте, что вы приезжаете в другую страну, где никого не знаете, не знаете даже языка, приводит аналогии эксперт. Именно в таком масштабе можно сравнить первую поездку Василия, человека, который никогда не уезжал из своей деревни и ничего не знает о мире вокруг. И тут вы встречаете того, кто говорит с вами на одном языке. Более того, он из вашего родного города. Вы наверняка захотите с ним общаться. Не потому что влюблены. А потому что в данном случае наш герой находится не на отдыхе, а в стрессе. Даже вода для него непривычной температуры. Поэтому он старается быть рядом с тем, кто ему не совсем чужой. Плюс эта родная, как кажется Василию, душа говорит о разных волшебствах и секретных разработках (хоть и псевдонаучных, но весьма модных в то время).

- Раиса Захаровна по факту тоже ребенок, как и Василий. Она хочет верить в сказки. При этом она стремится соответствовать образу духовности, некой гуру, которая всё знает. Конечно, ему с ней интересно. Да, она его фактически соблазняет. Но и он ей не отказал. Он человек мягкий, ведомый, нерешительный. Не предложили бы - ничего бы и не было. Но тогда есть вероятность того, что он вспоминал бы, что где-то там существует другая женщина, шанс с которой упущен. И это был бы повод для алкоголизации. Мы ведь уже видели, что он склонен к зависимости, а голуби это или алкоголь - в сущности, нет разницы. Между прочим, пока он был в бурных отношениях, по голубям-то он не страдал, - заметил эксперт.

Но у режиссёра тоже есть задумка показать героя в развитии. В процессе он принимает на себя ответственность и находит способ уйти от любовницы. Пусть и доводит ситуацию до того, что это она его выгоняет, сам он так и не решается. Это путь не взрослого, но уже и не ребёнка, а подростка, обнадёжил психолог. За время его экспериментов Надя тоже кое-что переосмыслила. Пока тот ждёт вердикта, она танцует, наряжается и приходит к нему уже совсем с другим настроем.

- Возможно, эти отношения будут счастливыми. Вначале мы видим обычный быт, где всё обесценено, включая детей. У героя одна отрада - голубей купить. У героини нет и того. Но происходит перезапуск отношений. Редкие пары на самом деле такое переживают. Что тогда, что сейчас. Если бы этого не случилось, пошёл бы распад личности. А случилось - началось взросление. Я видел, когда даже самые страшные отношения, если оба хотят работать над ними и над собой, превращались в очень близкие и милые. Наслаждайтесь друг другом, - посоветовал Стручаев.

К слову, Раисе Захаровне тоже можно помочь. Конечно, она сверхэгоцентрична и оторвана от реальности. Это иллюстрируют её увлечения и поступки - уводить чужого мужчину вовсе не от большой любви, приходить в дом к оскорблённой женщине и обижаться, что та её не поняла. Сейчас, по словам эксперта, это тоже распространённое явление: взрослых детей, которые в 35 и даже 50 лет ещё ищут свое предназначение. Но их можно "вырастить" психотерапией.

Весна на Заречной улице (1956, 12+)

Вполне современная история. Красавчик впервые сталкивается с отказом - молодой учительнице (быть которой, кстати, уже не считается чем-то кринжовым ) всё это неинтересно. Постепенно азарт охотника перерастает в нечто большое и светлое. Но настоящее ли? Как говорит психолог Евгения Купитман, с точки зрения 1956 года, у преподавательницы Татьяны Левченко всё хорошо. С точки зрения 21 века - она перебарщивает с жёсткостью личных границ. А герой - сталевар, ударник труда Саши Савченко - и вовсе будто не понимает и не чувствует себя. Он как подросток, который хочет нравиться всему классу. Но при этом нам показывают вроде бы взрослого мужчину.

- Не знаю, что бы у него получилось с героиней. Если вспомнить пирамиду Маслоу, есть низшие и высшие уровни человеческих потребностей (от базовых физиологических до эстетических и самоактуализации, - прим. ред.). В них живут абсолютно разные люди. Татьяна, занимающаяся самореализацией и самопознанием, попадает в мир совсем других людей, для которых важно посмеяться, отдохнуть. Им даже поговорить не о чем. Но по итогу теряется не героиня в новом для неё мире, а Саша, которому становится интересны её ценности. Он не знает, как выйти на другой уровень, но в привычном мире ему уже некомфортно, - полагает психолог.

Герой не инфантилен, занимается делом. Но на своём уровне. И тут появляется человек, который по-другому общается, отдыхает. А что, так можно было? Как бы задаётся вопросом сталевар.

- У меня много таких клиентов. Люди хотят другого статуса, другого ощущения жизни. Это неплохо. Появился человек, который показал, что может быть иначе. Но для этого надо что-то делать. Человек привык жить по понятной схеме, всё новое - очень энергозатратно. У меня много девчонок, которые хотят обучаться, а мужья им говорят: "Ну, куда тебе открывать свою кондитерскую?" Не потому что они не верят в их успех, а потому что в их картине мира такого нет, им страшно, - пояснила Купитман.

Новая жизнь Саше понравилась. Беда в том, что он не знает, как в неё войти. Ему можно помочь. Неравные браки тоже могут быть счастливыми. Когда партнёр помогает, а не тянет вниз или не пытается принизить заслуги второй половинки. По словам эксперта, такое случается нечасто, потому что мужская самость чаще всего про другое, про лидерство. Либо мужчина начинает расти, либо женщина опускается до его уровня, либо они расходятся. При этом у главного героя как бы есть девушка Зина, которая из-за страха остаться одной и слабых личных границ позволяет больше, чем следовало бы в здоровых отношениях. Возможно, причина кроется в первом опыте расставания, возможно, в самооценке, предположила психолог. Плюс уверенности не добавляет мама девушки, навязывая ей свои страхи и установки выйти замуж. Если бы не появление учительницы, вполне вероятно, что Зина так и жила бы со сталеваром.