Стала известна дата премьеры «Венома 3» с Томом Харди

Стала известна дата премьеры третьей части супергеройского блокбастера "Веном" с Томом Харди, сообщает Variety.

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Картина выйдет в мировой прокат чуть меньше, чем через год — 12 июля 2024 года.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что вместе с Харди в проекте также снимется звезда "Теда Лассо" Джуно Темпл.

Для Темпл участие в третьем "Веноме" не станет дебютной ролью в супергеройском кино. В 2012-м она сыграла роль подруги Женщины-кошки в финальной части франшизы Кристофера Нолана про Брюса Уэйна "Темный рыцарь: Возрождение легенды".