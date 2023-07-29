Все фильмы и сериалы Marvel: с 2008 по 2023 год

Киновселенная Marvel стартовала больше 15 лет назад: в мае 2008 года с выпуском первого «Железного человека». В этом материале мы собрали список всех фильмов и сериалов в порядке их выхода с разделением на фазы. Грядущие проекты упоминать не станем, поскольку их премьера с учётом забастовки актёров под вопросом.