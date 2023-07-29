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Все фильмы и сериалы Marvel: с 2008 по 2023 год

Вспоминаем хронологию киновселенной.

Все фильмы и сериалы Marvel: с 2008 по 2023 год
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Киновселенная Marvel стартовала больше 15 лет назад: в мае 2008 года с выпуском первого «Железного человека». В этом материале мы собрали список всех фильмов и сериалов в порядке их выхода с разделением на фазы. Грядущие проекты упоминать не станем, поскольку их премьера с учётом забастовки актёров под вопросом.

Первая фаза киновселенной Marvel (2008–2012)

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Вторая фаза киновселенной Marvel

Третья фаза киновселенной Marvel

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Четвёртая фаза киновселенной Marvel

Фильмы:

  • «Чёрная вдова» — 8 июля 2021 года;
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 2 сентября 2021 года;
  • «Вечные» — 8 ноября 2021 года;
  • «Человек-паук: Нет пути домой» — 15 декабря 2021 года;
  • «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 6 мая 2022 года;
  • «Тор: Любовь и гром» — 8 июля 2022 года;
  • «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» — 11 ноября 2022 года.

Сериалы:

  • «Ванда/Вижн» — 15 января 2021 года;
  • «Сокол и Зимний солдат» — 19 марта 2021 года;
  • «Локи» — 9 июня 2021 года;
  • «Что, если..?» — 11 августа 2021 года;
  • «Соколиный глаз» — 24 ноября 2021 года;
  • «Лунный рыцарь» — 30 марта 2022 года;
  • «Мисс Марвел» — 8 июня 2022 года;
  • «Женщина-Халк: Адвокат» — 18 августа.

Пятая фаза киновселенной Marvel

Фильмы:

  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 17 февраля 2023 года;
  • «Стражи Галактики 3» — 5 мая 2023 года.

Сериалы:

  • «Секретное вторжение» — 21 июня.
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