Петухов — о ситуации с Шевченко: у каждого, кого всё это коснулось, пошатнулась психика

Я не думаю, что всё это влияло на атмосферу в раздевалке, если брать именно большой командный коллектив. Но всё равно каждый человек, кого это коснулось, он думал о происходящем, и психика пошатнулась. Это неприятно. Тебе нужно выходить на лёд и думать об игре, а я помню, как всё было в Новосибирске у Димы Шевченко. Мы проснулись утром, видим новость и спрашиваем его, что происходит. А он сам не знает. Начинает обзванивать всех, а никто ничего не говорит.