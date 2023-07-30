Не только "Барби": 5 фильмов про крутых блондинок

Фильм "Барби" вышел совсем недавно, однако героиня Марго Робби очень быстро стала культовой экранной блондинкой. Но Барби не единственная любительница блонда, которая покорила сердца многих зрителей.

© Кадр из фильма "Блондинка в законе 2"

"Рамблер" делится подборкой фильмов про блондинок, которые рушат стереотипы и эффектно выходят из неприятностей.

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"Бестолковые" (1995)

"Бестолковые" — романтическая комедия про стильную блондинку Шер Хоровитц. Девушка безумно красива, популярна и богата. А еще любит творить "добрые дела". Так она устраивает свидание собственным учителям, а затем пытается развести новенькую девочку Тай с хулиганом Трэвисом, чтобы тот не портил ее имидж в школе. Именно благодаря образу Алисии Сильверстоун в "Бестолковых" в кино стали популярны гламурные, но при этом целеустремленные блондинки.

"Блондинка в законе" (2001)

Эль Вудс — натуральная блондинка, которую все вокруг считают глупенькой девочкой, помешанной на внешнем виде, в том числе и ее парень Уорнер. Вместо того, чтобы позвать Эль замуж, он уезжает учиться на юридическом факультете в Гарварде. Чтобы доказать, что она — не просто глупая блондинка в розовом, Эль решает поступать на тот же факультет, что и ее бывший. Роль Риз Уизерспун в этом фильме стала культовой. Эль Вудс научила зрителей смело идти за мечтой и при этом оставаться собой.

"Другая женщина" (2014)

Карли — шикарная блондинка из Нью-Йорка и успешный юрист. Она знакомится с мужчиной Марком, который поначалу кажется ей идеальным партнером. Однако вскоре юрист узнает, что на самом деле Марк — женат. Вместе с его супругой Кейт Карли решает последить за горелюбовником. Так женщины знакомятся с очередной возлюбленной Марка — молодой Эмбер из Майами. Карли, Кейт и Эмбер решают объединиться, чтобы отомстить обманщику и показать, что не стоит злить блондинок.

"Взрывная блондинка" (2017)

Лоррейн Бротон не просто британский оперативный агент, но и невероятно сексуальная женщина, которая всегда играет не по правилам. Героиню отправляют в Берлин, чтобы найти важное секретное досье, и для этого ей приходится объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Критики отмечают, что роль в фильме "Взрывная блондинка" превратила Шарлиз Терон в звезду боевиков. Кроме того, их поразило крутое обаяние актрисы.

"Капитан Марвел" (2019)