Не только "Барби": 5 фильмов про крутых блондинок
Фильм "Барби" вышел совсем недавно, однако героиня Марго Робби очень быстро стала культовой экранной блондинкой. Но Барби не единственная любительница блонда, которая покорила сердца многих зрителей.
"Рамблер" делится подборкой фильмов про блондинок, которые рушат стереотипы и эффектно выходят из неприятностей.
"Бестолковые" (1995)
"Бестолковые" — романтическая комедия про стильную блондинку Шер Хоровитц. Девушка безумно красива, популярна и богата. А еще любит творить "добрые дела". Так она устраивает свидание собственным учителям, а затем пытается развести новенькую девочку Тай с хулиганом Трэвисом, чтобы тот не портил ее имидж в школе. Именно благодаря образу Алисии Сильверстоун в "Бестолковых" в кино стали популярны гламурные, но при этом целеустремленные блондинки.
"Блондинка в законе" (2001)
Эль Вудс — натуральная блондинка, которую все вокруг считают глупенькой девочкой, помешанной на внешнем виде, в том числе и ее парень Уорнер. Вместо того, чтобы позвать Эль замуж, он уезжает учиться на юридическом факультете в Гарварде. Чтобы доказать, что она — не просто глупая блондинка в розовом, Эль решает поступать на тот же факультет, что и ее бывший. Роль Риз Уизерспун в этом фильме стала культовой. Эль Вудс научила зрителей смело идти за мечтой и при этом оставаться собой.
"Другая женщина" (2014)
Карли — шикарная блондинка из Нью-Йорка и успешный юрист. Она знакомится с мужчиной Марком, который поначалу кажется ей идеальным партнером. Однако вскоре юрист узнает, что на самом деле Марк — женат. Вместе с его супругой Кейт Карли решает последить за горелюбовником. Так женщины знакомятся с очередной возлюбленной Марка — молодой Эмбер из Майами. Карли, Кейт и Эмбер решают объединиться, чтобы отомстить обманщику и показать, что не стоит злить блондинок.
"Взрывная блондинка" (2017)
Лоррейн Бротон не просто британский оперативный агент, но и невероятно сексуальная женщина, которая всегда играет не по правилам. Героиню отправляют в Берлин, чтобы найти важное секретное досье, и для этого ей приходится объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Критики отмечают, что роль в фильме "Взрывная блондинка" превратила Шарлиз Терон в звезду боевиков. Кроме того, их поразило крутое обаяние актрисы.
"Капитан Марвел" (2019)
После того как пилот военно-воздушных сил по имени Кэрол Дэнверс сталкивается с инопланетянами, она внезапно обретает суперсилу. Теперь Кэрол — неуязвима. Чтобы победить врагов, ей нужно научиться управляться своими новыми способностями. Главную роль исполнила Бри Ларсон, которая отлично показала на экране бесстрашную блондинку-воина.