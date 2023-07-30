Завершились съемки сериала «Артист» с Юрием Стояновым в 10 образах

В Москве завершились съемки сериала «Артист» режиссера Дмитрия Грибанова с Юрием Стояновым в главной роли. В новом проекте от START и телеканала «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») актер примерил на себя сразу 10 образов — от священника и помощника депутата до строгой няни для собственных внуков.
По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.
Юрий Стоянов рассказал:
«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч. Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили. Особенно дети, у которых особенная чуйка на фальшь. Всего в этом сериале мне предстоит быть десятью людьми, сыгранными одним персонажем, который поставлен в такие обстоятельства, что просто вынужден играть этих разных людей».