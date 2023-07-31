Хоакин Феникс сыграет в "Наполеоне" из-за ностальгии по "Гладиатору"

"Это был мой первый большой фильм ["Гладиатор"]. Я очень хотел снова испытать тот волнительный опыт. В прошлом он [Ридли Скотт] обращался ко мне по поводу других проектов, но ничего, что стало было испытанием для нас обоих, не было. Поэтому настолько амбициозный и масштабный "Наполеон" оказался как нельзя кстати", - рассказал Феникс.