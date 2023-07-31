Хоакин Феникс сыграет в "Наполеоне" из-за ностальгии по "Гладиатору"

Актер Хоакин Феникс в беседе с Empire признался, что согласился играть Наполеона в новом фильме Ридли Скотта из-за ностальгии по съемкам "Гладиатора".
"Это был мой первый большой фильм ["Гладиатор"]. Я очень хотел снова испытать тот волнительный опыт. В прошлом он [Ридли Скотт] обращался ко мне по поводу других проектов, но ничего, что стало было испытанием для нас обоих, не было. Поэтому настолько амбициозный и масштабный "Наполеон" оказался как нельзя кстати", - рассказал Феникс.
Картина, планируют ее авторы, будет представлять собой оригинальный взгляд на происхождение Наполеона, на историю его восхождения на престол и на его отношения с первой супругой — вдовой с двумя детьми Жозефиной де Богарне.
Наполеона сыграл Хоакин Феникс, в картине также снялись Ванесса Кирби (Жозефина) и Тахар Рахим. "Наполеон" выйдет в кинопрокат 22 ноября 2023 года, после чего премьера состоится на Apple TV+. В июне была раскрыта продолжительность "Наполеона". Фильм будет идти почти два с половиной часа.