Всегда рядом: 6 теплых фильмов и сериалов о крепкой дружбе

30 июля во всем мире отмечается День дружбы — праздник, учрежденный ООН для того, чтобы люди помнили о разрешимости всех конфликтов и о том светлом, что связывает нас несмотря на все различия и противоречия. Ну, а в бытовом смысле этот день — просто хороший повод напомнить вашим друзьям, как вы их цените. Мы выбрали картины из библиотеки онлайн-кинотеатром KION, которые можно посмотреть в День дружбы.

© Ева.ру

«Новая игрушка»

Старая комедия «Игрушка» с Пьером Ришаром до сих пор остается популярной среди зрителей разных возрастов, однако у нее нашелся потенциал для переложения на новый лад; героя Пьера Ришара, бедного сотрудника редакции, заменил персонаж Жамеля Деббуза — охранник торгового центра. Сами, которому нужно кормить семью, устраивается охранником в торговый центр и встречает Александра Этьенна — сына одного из французских миллионеров. Мальчик выбирает себе подарок на день рождения, и заявляет, что хотел бы забрать домой Сами. Так охранник оказывается перед дилеммой: увольнение или несколько дней в качестве живой игрушки за щедрое вознаграждение. Так случайный каприз становится началом большой и ценной дружбы.

«Там, где цветет полынь»

Известно, что подростки нередко находят в дружбе то, чего им не хватает в семье, и в определенном возрасте те ценности, которые транслируют им сверстники, становятся для детей главными и определяющими. У десятиклассницы Ульяны, героини российского сериала «Там, где цветет полынь» по бестселлеру Ольги Птицевой, в семье все сложно: мама попала в кому, а еще прямо на глазах девочки произошла смертельная трагедия. В этот же момент Уля понимает, что она необычный подросток: у нее есть дар предвидения, который приводит ее к ведьме Руте. Вокруг Руты, которая обещает Ульяне помочь, а на самом деле преследует свои цели, уже есть сообщество подростков, которые тоже обладают проклятым даром. Они становятся для Ульяны близкими людьми, вместе с которыми девочка будет познавать себя и окружающий мир, параллельно пытаясь спасти свою семью.

«Чудо»

В трогательной мелодраме, главные роли в которой сыграли Джулия Робертс и Оуэн Уилсон, авторы рассказывают о самой разной дружбе — детско-родительской, подростковой, между человеком и животным. По сюжету мальчик Огги всю жизнь провел на домашнем обучении, потому что у него редкая патология, из-за которой он вынужден носить на голове шлем. Но родители, желая социализировать мальчика, все же отдают его в пятый класс. Кто-то сразу и безусловно примет Огги, кто-то столкнется с проблемой в принятии чужого. Но поскольку «Чудо» — кино доброе, главной его идеей стала ценность искренней дружбы.

«Клуб первых жен»

В комедии режиссера Хью Уилсона, автора «Полицейской академии», речь пойдет о женской дружбе, которая дает неисчерпаемый ресурс поддержки. Бывшие однокурсницы, героини Дайан Китон, Бетт Миддлер и Голди Хоун, встречаются вновь спустя 30 лет после окончания института. По характерам все они разные, а вот жизни во многом сложились похоже: каждая уже разведена, причем их бывшие мужья выбрали себе молоденьких женщин. Встретившись, они понимают, как на самом деле ценна женская поддержка и моменты, когда можно просто быть собой и болтать обо всем на свете, не боясь осуждения и неприятия.

«Очень плохие девчонки»

Режиссер Люсия Аньелло сняла один из самых честных и смешных сериалов о женской дружбе «Брод Сити», и продолжила исследовать эту тему в комедии «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон. Героини, также давние подруги, едут оторваться на девичнике, который сразу пойдет не по плану. Им придется прятать тело нелепо погибшего стриптизера, но эта трагедия станет для них объединяющим опытом, который позволит проговорить все непонятные моменты их дружбы и осознать, как важно обсуждать даже самые мелкие недопонимания.

«Белль и Себастян», «Белль и Себастьян. Новое поколение»