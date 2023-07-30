Выборгский фестиваль расскажет о женских судьбах и предъявит новые имена

В пятницу 4 августа в Выборге открывается 31-й кинофестиваль российского кино. Когда-то, на заре "новой России", его задумали и пестовали такие корифеи как Марлен Хуциев, Станислав Ростоцкий, Савва Кулиш, Микаэл Таривердиев, Армен Медведев. Задумали как продолжение традиций Петра I и всего русского искусства - как "окно в Европу" для российского кинематографа, европейского по духу и стилю.

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Выборг - прекрасное место для такого события. Здесь европейская старина, здесь вольный балтийский воздух, здесь совсем рядом европейские коллеги, которые охотно посещали фестиваль, чтобы себя показать и на Россию посмотреть. Но это, конечно, смотр и форум российского кино - он был вторым по возрасту, размаху и значению после сочинского "Кинотавра", а теперь и вовсе стал первым и единственным. Правда, он зачем-то отказался от фирменного названия, закрыв "Окно в Европу", - поспешил откликнуться на поветрия времени, но это уже отдает конъюнктурщиной: ветры меняются, а репутация остается.

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В предстоящем конкурсе неигрового кино есть фильм Андрея Феофанова "Союз-Аполлон: сила притяжения", в нем использованы воспоминания советского космонавта Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда. Картина своевременно напоминает о том, как в самый разгар "холодной войны" в космосе состоялось историческое рукопожатие капитанов экипажей советского и американского кораблей - общее, для всего человечества судьбоносное дело объединило людей независимо от их политических убеждений. Это и была всегда необходимая форточка в когда-то прорубленном Петром I и наглухо заколоченном "холодной войной" окне.

Ноу-хау и "фишка" выборгского фестиваля - его зрители. Будучи членом жюри на самой его заре, в далеком 1997-м, я порадовался активности здешней публики: залы всегда полны, реакция на фильмы почти всегда адекватна, призы зрительских симпатий присуждались едва ли не более квалифицированно, чем призы всегда непредсказуемых жюри.

Наши режиссеры живо откликнулись на мировую тенденцию феминизации кинематографа: многие конкурсные фильмы либо сняты женщинами, либо посвящены женским судьбам. Такова, к примеру, дебютная картина Или Малаховой "Привет, мама!" - она принята уже в два фестивальных конкурса: отечественного в Выборге и международного в Сан-Себастьяне.

Психологический портрет женщины на пороге 60-летия - в фильме "Свет" Антона Коломейца, в главной роли Елена Яковлева. Своими бедами и тревогами с психологом делятся четыре героини фильма "Осьминог" Алексея Степанова, причем можно заранее угадать, что главным бедолагой окажется мужчина - сам психолог (Даниил Воробьев). Наконец, молодая актриса станет героиней нового фильма Романа Михайлова "Отпуск в сентябре" - она рискнет отправиться на съемки в Болливуд, где начнут происходить события странные и непонятные. Искания и метания другой молодой актрисы - предмет дебютной картины Стаси Венковой "Тайное влечение" (она в конкурсе "Выборгский счет").

В "Лунатиках" Юрия Мороза мать отправляет сына (Алексей Филимонов) - популярного рэпера, ставшего наркоманом, - на экспериментальный сеанс лечения по "переформатированию" личности, где для успеха нужно пресечь все прежние контакты и связи; героиня замечательной Виктории Исаковой стоит перед очень трудным выбором.