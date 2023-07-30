Выборгский фестиваль расскажет о женских судьбах и предъявит новые имена
В пятницу 4 августа в Выборге открывается 31-й кинофестиваль российского кино. Когда-то, на заре "новой России", его задумали и пестовали такие корифеи как Марлен Хуциев, Станислав Ростоцкий, Савва Кулиш, Микаэл Таривердиев, Армен Медведев. Задумали как продолжение традиций Петра I и всего русского искусства - как "окно в Европу" для российского кинематографа, европейского по духу и стилю.
Выборг - прекрасное место для такого события. Здесь европейская старина, здесь вольный балтийский воздух, здесь совсем рядом европейские коллеги, которые охотно посещали фестиваль, чтобы себя показать и на Россию посмотреть. Но это, конечно, смотр и форум российского кино - он был вторым по возрасту, размаху и значению после сочинского "Кинотавра", а теперь и вовсе стал первым и единственным. Правда, он зачем-то отказался от фирменного названия, закрыв "Окно в Европу", - поспешил откликнуться на поветрия времени, но это уже отдает конъюнктурщиной: ветры меняются, а репутация остается.
В предстоящем конкурсе неигрового кино есть фильм Андрея Феофанова "Союз-Аполлон: сила притяжения", в нем использованы воспоминания советского космонавта Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда. Картина своевременно напоминает о том, как в самый разгар "холодной войны" в космосе состоялось историческое рукопожатие капитанов экипажей советского и американского кораблей - общее, для всего человечества судьбоносное дело объединило людей независимо от их политических убеждений. Это и была всегда необходимая форточка в когда-то прорубленном Петром I и наглухо заколоченном "холодной войной" окне.
Ноу-хау и "фишка" выборгского фестиваля - его зрители. Будучи членом жюри на самой его заре, в далеком 1997-м, я порадовался активности здешней публики: залы всегда полны, реакция на фильмы почти всегда адекватна, призы зрительских симпатий присуждались едва ли не более квалифицированно, чем призы всегда непредсказуемых жюри.
31-й фестиваль в Выборге откроет драма Оксаны Бычковой "Нина" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым. Один из самых активно снимающихся актеров, Цыганов появится и в фильме "Блондинка" Павла Мирзоева, снятого по мотивам киноповести Александра Володина; его партнерша по любовной драме - Дарья Жовнер.
Наши режиссеры живо откликнулись на мировую тенденцию феминизации кинематографа: многие конкурсные фильмы либо сняты женщинами, либо посвящены женским судьбам. Такова, к примеру, дебютная картина Или Малаховой "Привет, мама!" - она принята уже в два фестивальных конкурса: отечественного в Выборге и международного в Сан-Себастьяне.
Психологический портрет женщины на пороге 60-летия - в фильме "Свет" Антона Коломейца, в главной роли Елена Яковлева. Своими бедами и тревогами с психологом делятся четыре героини фильма "Осьминог" Алексея Степанова, причем можно заранее угадать, что главным бедолагой окажется мужчина - сам психолог (Даниил Воробьев). Наконец, молодая актриса станет героиней нового фильма Романа Михайлова "Отпуск в сентябре" - она рискнет отправиться на съемки в Болливуд, где начнут происходить события странные и непонятные. Искания и метания другой молодой актрисы - предмет дебютной картины Стаси Венковой "Тайное влечение" (она в конкурсе "Выборгский счет").
В "Лунатиках" Юрия Мороза мать отправляет сына (Алексей Филимонов) - популярного рэпера, ставшего наркоманом, - на экспериментальный сеанс лечения по "переформатированию" личности, где для успеха нужно пресечь все прежние контакты и связи; героиня замечательной Виктории Исаковой стоит перед очень трудным выбором.
Второй сквозной темой фестиваля, как и в прошлом году, станут проблемы взросления. Таков, к примеру, дебютный фильм Сергей Илютина "Первое лето", герой которого Сашка (Тимофей Кочнев) уже в пятнадцать лет основательно запутался в жизненных ориентирах - делать жизнь с ребят из подворотни или поискать что-то понадежнее? Герою полнометражного дебюта Светлана Филипповой "Лиссабон" семнадцать, его родители в разводе, жизнь пошла трещинами. Снимались Олег Ягодин, Мария Смольникова.