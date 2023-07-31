«Розовый — мой цвет»: Джордж Мартин сходил на «Барби»

Создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин не смог удержаться и пропустить один из главных и нашумевших фильмов этого года — «Барби». Маэстро всё же сходил в кино, но не поделился своими впечатлениями.

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Вместо этого он опубликовал забавную фотографию и отметил, что ходил на ленту со своей женой.

Я пошел смотреть «Барби» вместе со своей прекрасной женой, она сказала, что розовый — мой цвет.

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«Барби» показывают во всех кинотеатрах мира, кроме России. Кассовые сборы картины превысили $ 774 млн. Фильм стал самым кассовым в карьере Марго Робби и Райана Гослинга.