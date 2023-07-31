Фильм «Барби» заработал за полторы недели проката $750 миллионов

«Барби» продолжает ставить рекорды в бокс-офисе. В конце второй недели проката фильм режиссёра Греты Гервиг собрал на территории США и Канады ещё $93 миллиона, а сборы от мирового проката составили $750 миллионов.
Этот показатель ставит «Барби» на седьмое место среди фильмов, собравших наибольшую кассу после двух уикендов проката. В числе хитов «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015), «Мстители: Финал» (2019), «Чёрная пантера» (2018) и др.
На производство «Барби» было потрачено $145 миллионов, а на его рекламную кампанию ещё $150 миллионов.