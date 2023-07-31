Фильм "За Палыча!" возглавил кинопрокат в России в выходные

Российская комедия "За Палыча!" режиссера Андрея Богатырева стала лидером проката в РФ, собрав 72,2 млн рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 27 по 30 июля.

© Кадр из фильма "За Палыча!"

Фильм "За Палыча!", премьера которого состоялась 27 июля, рассказывает о Теме Голубе, который считает, что его влиятельный отец может решить любую проблему. Однако жизнь парня резко меняется, когда тот попадает в аварию с еще более влиятельным московским незнакомцем. Затем Тема отправляется в армию, а после службы узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать дом. Главный герой выбирает между возвращением к роскошной жизни и защитой своего деда. Роли в фильме исполнили Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова и другие.

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На втором месте - исторический фильм "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry) французского режиссера Майвенн, собравший 65,6 млн рублей за минувшие выходные. Картина, вышедшая на российские экраны 20 июля, рассказывает об отношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой. Главные роли исполнили Джонни Депп, Майвенн и Пьер Ришар.