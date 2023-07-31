Согласно сюжету ленты, дети крутых спецагентов случайно помогают могущественному разработчику видеоигр выпустить опасный вирус, который берёт под контроль все мировые компьютерные технологии. Для спасения мира юным героям предстоит стать такими же крутыми агентами, как и их родители.