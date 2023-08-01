Коппола назвал успех "Барби" и "Оппенгеймера" "победой для кино"

Знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола считает, что скоро наступит «золотой век» кино, сообщает NME.

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Коппола высказался об успехе недавно вышедших в прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», заявив, что эти картины показали пример другим создателям кино.

Режиссер подчеркнул, что эти фильмы, не являясь сиквелами и приквелами, не имея никаких порядковых номеров, привлекли к себе огромный зрительский интерес. Коппола назвал этот факт победой для кино. Он выразил мнение, что в будущем кинематограф ждет большой успех.

Коппола считает, что мир находится на пороге «золотого века» кино. На его взгляд, скоро зрители могут увидеть на экранах «замечательные и поучительные фильмы».