Путеводитель, без которого "Корабль призраков" потонет

Новый хоррор "Корабль призраков" Гэри Шора - фильм настолько необычного жанра, что смотреть его без путеводителя будет трудно - он покажется хаосом пугающих бессвязных кадров. Нас погружают в нечто жуткое, скрытое в полумгле экрана, но громогласное и не знающее пощады. Нас погружают в легенду о "Куин Мэри". Новым поколениям россиян это имя ничего не скажет, но каждому американцу оно знакомо - как Диснейленд или Барби.

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"Куин Мэри" и "Куин Элизабет" - два роскошных суперлайнера, каждый много больше "Титаника", которые в середине ХХ века бороздили Атлантику, вызывая жгучую зависть у тех, кому не повезло на них поплавать из Европы в Америку. В годы войны "Куин Мэри" перекрасилась в серое и стала транспортным судном для переброски войск - Гитлер даже сулил 250 тысяч долларов за ее потопление. Туристов она перевозила с 30-х до середины 60-х годов, билеты шли нарасхват. Но всему приходит срок, и в 1967 году "Королева Мэри", вернувшись из последнего рейса, стала на вечный прикол в Лонг-Бич, Калифорния. Из "Королевы" сделали дорогой отель, и на нее водят экскурсии, причем по числу посетителей она конкурирует с Диснейлендом - спрос огромен. И все - из-за привидений, которые, утверждает компания, там обитают в количестве более 150 леденящих душу единиц.

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По характеристике журнала Time, это одно из самых населенных призраками мест в мире. Якобы там до сих пор в одной из кают является любопытствующим дух зверски убитого в ней человека. Пресса и реклама сообщают о все новых паранормальных явлениях на борту судна-легенды. Перемещаясь по палубам и салонам, экскурсанты ощущали резкие перепады температуры - возле бассейна 2-го класса, где утонула девочка, возле злосчастной каюты с убитым. Иногда вдруг возникал четкий запах духов и дорогих сигар, беспричинно мигал свет. Не говоря о дверном скрипе, свисте, истошных воплях и отголосках неразборчивых светских бесед давно не существующих людей. Более того, нашлись свидетели постоянных явлений бородатого матроса в синем комбинезоне - более полувека назад он был раздавлен водонепроницаемой переборкой, когда случилась авария в бойлерном отсеке, и теперь беспокойно бродит по судну. Мороз по коже шел от внезапного появления отпечатков мокрых ступней на полу возле бассейна 1-го класса и от детского смеха в игровом зале 3-го класса. Не говоря о классической "леди в белом", регулярно являвшейся онемевшим экскурсантам.

Газеты делают глубокомысленный вывод: нам не дано все знать о нашем мире, и уж тем более - о мирах, существующих рядом. И если люди верят в Бога, то почему бы не верить и в наличие паранормальной активности, витающей на периферии нашей обыденной жизни? Как гласят рекламные буклеты экскурсий на "Куин Мэри", "встречи с привидениями возможны и днем, но после захода солнца духи в массовом порядке выходят поиграть". Поэтому для отважных предусмотрены ночные туры, которые включают роскошный "обед с духами", "паранормальную прогулку на корабле" и скрупулезное "расследование сверхъестественных явлений".

Известный автор более тридцати ужастиков писатель Хантер Ши выпустил воспоминания о ночи, проведенной на "Куин Мэри". "Я хотел совершить экскурсию по кораблю, вкусно поужинать в одном из его прекрасных ресторанов, а вечером совершить пешую экскурсию по паранормальным явлениям, - пишет он. - Я вселился в свою каюту, бросил сумки на кровать и решил пройтись по палубам. В каждом уголке здесь можно ощутить груз истории - энергия миллионов жизней, пришедших и ушедших, висит, как густой дым. До меня доносились странные звуки и стук. Я увидел, как коричневое пятно пронеслось мимо меня по потолку, и почувствовал озноб". Эти воспоминания зыбки, как привидения, и самое конкретное в них - тот факт, что, припарковавшись рядом, писатель был поражен размерами "Куин Мэри".

Такова преамбула. Она затянулась, но без нее, повторяю, никак: нельзя будет понять, о чем эта россыпь устрашающих кадров, вспышки, ор и грохот. А это авторы, впервые получив разрешение снимать фильм на реальной "Куин Мэри", пытаются воссоздать и умножить атмосферу коммерческих экскурсий для бедолаг, не имеющих шансов когда-либо оказаться у причалов Лонг-Бич.

Это фильм без нарратива - сюжета, который можно пересказать. Есть стартовый ход: современная семья фотографов с сыном-лилипутом отправляется на "Куин Мэри", чтобы повидать разрекламированных призраков. И сталкивается с параллельной жизнью одного из рейсов 30-х годов, когда для пассажиров бил чечетку сам Фред Астер (в этой роли хорош актер-танцовщик Уэсли Альфин), а разряженные в маски пассажиры праздновали Хэллоуин - прекрасный фон для кровавых убийств. И далее - по списку: нам покажут и погибшего в бойлерной матроса, и девочку из бассейна, и окровавленные ножи, и кошмары в той злополучной каюте.

Следуя канонам ужастика, авторы переплетают судьбы участников давнего рейса с переживаниями семьи фотографов - так, чтобы они перетекали друг в друга, и зритель окончательно запутался, где есть кто и кто есть где. Не уверен, что это хорошо для фильма: его фабула тонет в густом дыму. Режиссер больше полагается на страшный звук и притемненный свет, глухой мглой укрывающий происходящее, чем на драматургию и актерские работы, которых нет. Сугубые любители кровянки найдут там много размозженных черепов и прочих утех для гурманов, сугубые любители смыслов не найдут ничего.

Создатель картины режиссер Гэри Шор долго снимал рекламу и музыкальные клипы (этот опыт сказался на эпизоде с Фредом Астером - единственном, у которого есть начало и конец). Потом дебютировал полнометражным фильмом 2014 года "Нерассказанный Дракула", собравшим в мировом прокате 215 млн долларов. "Корабль призраков" по замыслу открывает трилогию, которую целиком снимут на "Куин Мэри".