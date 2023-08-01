Фильм про Бабу Ягу покажут в кинотеатрах новых регионов России

В кинотеатрах новых регионов России покажут фильм «Баба Яга спасает мир». Министр культуры Ольга Любимова уточнила, что техническое оснащение залов позволяет показать это кино.

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«Жители в этих регионах ждут добрых и светлых мероприятий, на которые можно сходить всей семьей», – добавила Любимова.

Она добавила, что все хотят увидеть золотую коллекцию, классику кино. Напомним, что режиссером фильма является Карен Захаров, который ранее снял «Артек. Большое путешествие». В новом фильме обычный школьник в волшебном мире будет бороться со злом.