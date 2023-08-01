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Фильм про Бабу Ягу покажут в кинотеатрах новых регионов России

В кинотеатрах новых регионов России покажут фильм «Баба Яга спасает мир». Министр культуры Ольга Любимова уточнила, что техническое оснащение залов позволяет показать это кино.

Фильм про Бабу Ягу покажут в кинотеатрах новых регионов России
© РИА "ФедералПресс"

«Жители в этих регионах ждут добрых и светлых мероприятий, на которые можно сходить всей семьей», – добавила Любимова.

Она добавила, что все хотят увидеть золотую коллекцию, классику кино. Напомним, что режиссером фильма является Карен Захаров, который ранее снял «Артек. Большое путешествие». В новом фильме обычный школьник в волшебном мире будет бороться со злом.

Напомним, что в новых регионах РФ проходит реконструкция кинотеатров, а в восстановленных учреждениях демонстрируют российские фильмы. Уже в этом году еще 11 кинозалов получат современное цифровое оборудование.