Сразу три фильма о проблемах Джонни Деппа вышли сегодня в России

С сегодняшнего дня, с 1 августа в онлайн-кинотеатре Okko можно смотреть сразу три документальных фильма, посвященных Джонни Деппу. Это картины "Джонни Депп: Король культа", "Депп против Хёрд: на кон поставлено все" и "Депп против Хёрд: вердикт".

© Кадр из фильма

Уже несколько лет мир наблюдает за головокружительной карьерой одного из самых известных актеров мира и тем, как легко она может быть разрушена. Тенденция играть чудаковатых отщепенцев, чьи странности непонятны обществу, сделала Джонни Деппа одним из культовых актеров. Во множестве образов: от капитана Джека Воробья, сумасбродного шляпника в фэнтези Тима Бёртона "Алиса в Стране чудес" до Диллинджера в "Джонни Д." - актер сумел покорить сердца миллионов. Недавно Джонни Депп отметил свой 60-летний юбилей.

Фильм "Джонни Депп: король культа" расскажет о методах работы артиста и творческой связи с режиссером Тимом Бёртоном, а также представит взгляд на Деппа близких и друзей.

Драматичную историю судебного разбирательства по делу о клевете между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд можно увидеть в документальных фильмах "Депп против Хёрд: на кон поставлено все" и "Депп против Хёрд: вердикт". В апреле 2022 года все мировое сообщество следило за ходом этого дела. Депп утверждал, что Хёрд уничтожила его карьеру, обвинив в домашнем насилии. Эмбер предъявила встречный иск по его заявлению.

В публичной схватке, разделившей поклонников пары на два лагеря, двое сражались каждый за свою правду. Исход этой битвы мог определить только суд. Изнурительные 5 недель процесса, на кону 50 миллионов долларов и дело, в результате которого только один из них мог выйти победителем.

Предоставлено Okko