Кино недели: “Корабль призраков”

3 августа в российский прокат выходит фильм ужасов о трансатлантическом судне «Королева Мэри», размеры которого превосходили даже легендарного «Титаника». Эта картина полностью снята на борту корабля. Почему стоит посмотреть этот хоррор, читайте в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма “Корабль призраков”

Сюжет

Видео дня

Лайнер «Королева Мэри» находится в Лонг-Бич (Калифорния) с 1967 года и служит как музей и отель. Судьба этого судна была несчастливой, на его борту умерли 48 человек (официально), но по неофициальным данным эта цифра может быть намного выше. Корабль получил печальную репутацию, как место, где обитает множество призраков, и его даже прозвали «Серым призраком» во время военных действий.

Известный трансатлантический лайнер, который называют сестрой «Титаника», считается самым жутким кораблем в истории. Это судно окутано множеством несчастных случаев и загадочных смертей. Таинственные события, произошедшие на борту в 1938 году, странно переплетаются с судьбой семьи, отправившейся в наше время на путешествие. Теперь, чтобы спасти своего ребенка, родителям придется столкнуться с настоящим ужасом и сразиться с призраками этого проклятого корабля.

Актеры

Одну из главных ролей в киноленте исполнила британская актриса театра и кино, известная по фильмам «Попасть в десятку», «Полный облом», Элис Ив. Ее партнерами по съмочной площадке стали англичанин Джоэль Фрай («Круэлла», «Банк Дэйва») и его соотечественница, начинающая артистка Нелл Хадсон («Чужестранка», «Виктория»).

Отзывы

«Красиво снятый психологический триллер держит в напряжении все время. Обязателен к просмотру! Немного напоминает сияние. Кинематография очень хорошо сделана с прекрасным балансом освещения. И следует реальным историям о привидениях корабля в Лонг-Бич, оживляя мифы и легенды», – так отозвался о фильме один из иностранных критиков.

Продолжительность