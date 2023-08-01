Начались съемки фильма о подготовке к полету в космос Терешковой

"При создании фильма нам хотелось подарить зрителю мечту и напомнить о жизненной необходимости уметь мечтать. Наш фильм о шестидесятых, уникальной эпохе мечтателей. Именно фантазии, мечты, надежды освобождают человека. Позволяют ему взять новые вершины и даже покорить космос", - отмечает режиссер Саша Парацелс.