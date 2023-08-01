Начались съемки фильма о подготовке к полету в космос Терешковой
Начались съемки картины "1963. Время, вперед!" об отправке на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Короткометражный фильм является также тизером к будущему сериалу.
Валентину Терешкову сыграла российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье Ульяна Донскова. Одну из ролей исполнила еще одна спортсменка - российская фигуристка, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова. Режиссер - Саша Парацелс, чей дебютный фильм "16/8" завоевал награды на фестивалях в Великобритании, Германии, Франции и США.
Действие фильма происходит в 1963 году. В центре сюжета - оказавшийся в семейных передрягах ведущий инструктор Центра подготовки космонавтов, ответственный за отправку на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. На фоне подготовки к полету происходит ряд неожиданных и забавных ситуаций, меняющих жизнь героев. В фильме также снимаются звезда "Реальных пацанов" Николай Наумов, а также актеры Арина Постникова ("Выжить после", "Моя мама - шпион"), Анна Уколова ("Жить", "Папа", "Домашний арест"), Павел Комаров ("Жуки", "Кровавая барыня", "Вне себя"), Николай Добрынин ("Сваты 3", "Родина") и другие артисты.
Съемки проходят в Институте горного дела имени академика А.А. Скочинского, павильоне "Космос" на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. Фильм создается при поддержке Института развития интернета.
Техническую и информационную поддержку фильму оказывают "Роскосмос", РКК "Энергия" имени С.П. Королева, "Мемориальный музей космонавтики". Консультантом проекта выступает Александр Глушко - сын генерального конструктора, академика Валентина Глушко. Кроме того, с созданием фильма помогают дважды Герой Советского Союза, генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев и члены первого женского отряда космонавтов Ирина Соловьева и Валентина Пономарева.
"При создании фильма нам хотелось подарить зрителю мечту и напомнить о жизненной необходимости уметь мечтать. Наш фильм о шестидесятых, уникальной эпохе мечтателей. Именно фантазии, мечты, надежды освобождают человека. Позволяют ему взять новые вершины и даже покорить космос", - отмечает режиссер Саша Парацелс.