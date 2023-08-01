Почему фильм «Барби» привлекает зрителей больше «Оппенгеймера»

Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях возглавил прокат в СНГ за прошедшие выходные. Чем вызван интерес зрителей к киноленте и какие у нее есть конкуренты?

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Сатирическая комедия «Барби» режиссера Греты Гервиг за выходные собрала в прокате по странам СНГ 76 миллионов рублей, сообщает портал Kinobusiness.ru. Фильм вышел на экраны 21 июля и уже вошел в топ-10 самый кассовых проектов 2023 года.

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Как фильм «Барби» набирал популярность

Фильм «Барби» привлек внимание задолго до выхода. Основной сюжет разворачивается в Барбиленде, где обитают беззаботные Барби и Кены. Однако веселая жизнь одной из героинь меняется, когда ее выгоняют из сказочной страны из-за несоответствия нормам красоты. Находясь в реальном мире, Барби задумывается о смысле жизни и понимает, что Барбиленд не так привлекателен, как кажется.

Лента обратила на себя внимание благодаря утверждению на главные роли Марго Робби и Райана Гослинга, которые в рамках рекламной кампании на красных дорожках блистали в нарядах популярных кукол. Пропагандируемый ими стиль получил название «барбикор» — сейчас тренд на все розовое и блестящее набирает обороты в социальных сетях. В топе также оказался мем с фотографией мужчин и подписью: «Нам четыре билета на „Барби“, пожалуйста».

Интерес к фильму подогрел и тот факт, что фильм «Барби» вышел в прокат с кинолентой «Оппенгеймер». Зрители спорят, какой из фильмов лучше и что будет, если объединить эти совершенно разные картины.

Что кинокритики говорят об успехе «Барби»

Неожиданный сюжет и участие голливудских звезд стали основными факторами, которые привели фильм «Барби» к успеху, заявил в интервью NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев.

«В фильме играют Марго Робби и Райан Гослинг — две звезды первого уровня. Любимая в детстве кукла наконец ожила, про нее сняли кино, это просто фантастическое предложение от Голливуда, сумасшествие и мечта всего детства», — заметил он.

Кинокритик Оля Смолина считает, что на успех повлиял и тот факт, что реклама фильма привлекла внимание как детей, так и взрослых.

«На этапах трейлера „Барби“ возвращала ностальгию по романтическим комедиям нулевых, когда кризис жанра достиг своего апогея. Однако это микроощущение оказалось не более чем иллюзией, осознанным рекламным ходом, чтобы затащить в кинотеатры как можно больше разновозрастной женской аудитории», — заявила она в беседе с РБК.

Почему «Оппенгеймер» проигрывает «Барби»

Главным событием сезона блокбастеров называют противостояние «Оппенгеймера» и «Барби». Ленты вышли в прокат в один день, и, по сообщениям портала Insider, режиссер Кристофер Нолан крайне этим недоволен. Появлялась информация, что на Warner Bros даже было оказано давление, чтобы ее руководство отложило премьеру комедии, но студия настояла на своем.

При этом аналитики считают, что контрпрограммирование сработало успешно. Зрители пошли сразу на две ленты подряд, благодаря чему картины заметно усилили друг друга, а не ослабили, сообщает Variety.

Общемировая касса комедии «Барби» составляет больше 774 млн долларов. У «Оппенгеймера» сборы превысили 400 млн. Для Кристофера Нолана это личный рекорд. Но превзойти «Барби» ему не удастся, предположил в комментарии «Вечерней Москве» кинокритик Давид Шнейдеров.