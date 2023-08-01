Фильм "Феррари" официально выйдет в России

Фильм "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус официально выйдет в России
Новый фильм режиссёра Майкла Манна ("Кибер", "Джонни Д.", "Полиция Майами. Отдел нравов") официально выйдет в прокат 21 декабря.
Лента называется "Феррари"и может похвастаться звёздным кастом. Главную роль играет Адам Драйвер ("Дом Gucci", "Звездные войны", "Последняя дуэль"). Также в ролях: Пенелопа Крус ("Боль и слава", "Пираты Карибского моря: На странных берегах") и Шейлин Вудли ("Дивергент", "Мавританец").
Байопик об основателе знаменитой автомобильной компании Энцо Феррари вошёл в основной конкурс Венецианского фестиваля и закроет фестиваль в Нью-Йорке.