Знаменитый певец SHAMAN - о том, как одной песней завоевать сердца миллионов

В конце июля SHAMAN побил российский рекорд по числу концертов. Дал их уже 151 за 17 месяцев. Прежние достижения были у Григория Лепса, Филиппа Киркорова и группы "Руки вверх!". Но SHAMAN их превзошел, да и его гастроли еще продолжаются - многие города России и Беларуси хотят увидеть его концерты снова! Благо SHAMAN не бережет на концертах не только душу, но и новые песни.

Вот и на концерте в его родном Новомосковске были очередные свежие хиты - "Мой бой" (за несколько дней собравший в Сети более трех миллионов просмотров) и "Сердце плачет и болит". А зрители спешили на стадион "Химик", кажется, со всей страны. Были из Тольятти, Нижнего Новгорода, Казани, Тулы, Самары - это можно было понять по плакатикам, которые они поднимали вверх во время концерта.

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Кого-то SHAMAN пригласил и сам, за свой счет, - то есть бесплатно.

Письмо из Луганска

Певец сам читает письма, которые пишут поклонники. У других это делают пресс-секретари. Накануне певца растрогало письмо Лизы Скотниковой, в котором она рассказала о себе, своей семье, родном Луганске и любви к SHAMANу. И он пригласил девушку на концерт в родной город.

- Почему мне нравится SHAMAN? - Мы встретили Лизу перед входом на стадион и она даже удивилась вопросу. - Потому что к его песням хочется прислушиваться. Им веришь! А сам он - пример для нас, подрастающего поколения. Тем более что среди нынешних певцов таких примеров мало...

А ее землячка Ирина Гладышева добавила:

- Важно, что в своих эмоциональных и проникновенных песнях он сказал то, что мы чувствуем, думаем, но сами так выразить не смогли. А SHAMAN сумел. Вот за это понимание нас мы ему и благодарны! Вернемся домой в Луганск, где у артиста много поклонников, и привезем с собой чуточку тепла, души и потрясающих впечатлений, которые получаем на его концерте. Поделимся ими с земляками.

Какой лучший подарок получил SHAMAN

Это была икона Богоматери, написанная для артиста его поклонницей с Валаама. Везли ее сложно. Вначале в Санкт-Петербург, где у певца большой фан-клуб. А в Новомосковск икону доставила уже ведущая Пятого канала Светлана Шевченко. Певец с благодарностью принял дар, перекрестился и поцеловал. Потом уже узнал - икону для него написала Светлана Большакова - иконописец, реставратор, много работающая на острове Валаам. SHAMAN прошел с иконой по полю стадиона, будто освещая его перед концертом.

Чем певец снова удивил

На концерт SHAMAN прилетел на белом вертолете. Рядом со сценой на поле стадиона специально оборудовали посадочную площадку. Прибыл артист не один - его сопровождал мощный парень в темном пиджаке. При этом почему-то в шортах и с маленьким чемоданчиком, сделанным в цветах российского флага. Что было в чемоданчике, мы поняли уже ближе к финалу.

А на самом шоу было все: пробежка к зрителям под крики "Спасибо" и "Мы русские", огнеметные пушки в первом хите "Дай жару!", пиротехника, автоматные очереди в воздух, кричалка со зрителями на песне "Мы". И новая песня "Мой бой".

А еще дуэт "Моя Россия" с отцом, гитаристом Юрием Дроновым (в зале была и мама, да и все родственники артиста), и караоке со зрителями в "Улетай". А потом - искрометы в еще одной новой песне "Сердце плачет и болит", и сольный номер звезды мирового балета Сергея Полунина - под песню "Встанем", и фейерверк в виде российского триколора. Тогда мы и поняли, для чего была нужен чемодан. Когда SHAMAN улетал с поля - снова на вертолете - он поколдовал с чемоданчиком, и на сцене включился клип "Я русский". И на едином порыве песню разом начал петь весь переполненный стадион "Химик".

А сам SHAMAN уже летел продолжать гастроли по России и Беларуси.

У каждого из нас свой бой

В интервью для "РГ" артист рассказал и о новой песне, и о родном городе, и о том, что такое для него Россия.

Почему вы предпочли дать интервью не в Москве, а в своем родном городе? Захотели, чтобы, погуляв по нему - небольшому и обычному для России, мы лучше поняли, где и среди каких людей вырос SHAMAN? И почему именно он стал тем артистом, который в непростые времена собирает стадионы?

SHAMAN: Да, я здесь родился, вырос и жил до 21 года. И мне захотелось устроить большое шоу мирового масштаба для своих земляков. Сделать такой подарок, чтобы они это запомнили навсегда.

Накануне концерта вы несколько дней провели в Новомосковске. Как отдыхали?

SHAMAN: Моя жизнь - это такая карусель, что я не отдыхаю. Даже дома. Потому что занимаюсь любимым делом, которое меня очень вдохновляет. Ты делаешь его, да еще и получаешь приятный бонус (улыбается) - отзывы, народную любовь, и это тебя вдохновляет, мотивирует на то, чтобы сделать это опять. Только еще лучше.

Да, отдыхать на самом деле некогда. Ведь ты постоянно прокручиваешь в голове, придумываешь новые идеи. Песни дописываешь, какие-то "фишки" разрабатываешь, и постоянно находишься в процессе. "В потоке", что называется... Так что вот так я и отдохнул. И рад этому.

Новый клип "Мой бой" собрал уже больше трех миллионов просмотров в интернете. Как у вас родился замысел этой песни?

SHAMAN: Я постоянно езжу в Новороссию. Мои гастроли стартовали там в начале года. Да и продолжаются - недавно в городах Снежном и Краснодоне как раз и снимался клип "Мой бой". Скорее даже, это - документальная хроника. И конечно, до и после концерта мне удается пообщаться и с бойцами, и с местными жителями. Это очень мужественные люди. Стойкие, с характером. И у каждого из них свой собственный бой. И каждый из них находится на своем месте. Как и я.

В мае вы стали хэдлайнером фестиваля "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге, где исполнили песню "С чего начинается Родина", прежде не звучавшую в вашем туре. О чем вам хотелось рассказать вступившему в жизнь молодому поколению - этой песней из репертуара певца-фронтовика Марка Бернеса?

SHAMAN: На самом деле я не сторонник того, чтобы давать советы кому бы то ни было, и это касается не только молодого поколения. И не сторонник поучать. Я и сам люблю учиться, но не люблю, когда меня стараются поучать. Это и не нужно. А если людям нравятся мои концерты и они приходят на них, то и сами о чем-то задумываются.

Накануне в нашей стране проходил саммит, куда приехали представители большого количества государств. Вот что бы вы им сказали, как объяснили - что такое Россия?

SHAMAN: Россия - это мы!

Что SHAMAN сделал в Новомосковске первым в России

Устроил парад моды: на сцену вышли манекенщицы в платьях цвета российского флага: скроенные из белой, синей и красной полос, но разных фасонов и длины.

В шоу участвовал знаменитый танцовщик балета - Сергей Полунин в сапогах и гимнастерке, исполнивший сольный номер в песне "Встанем".

И фейерверк был цветов триколора!

Прямая речь

Сергей Полунин: Людям нужны положительные эмоции

Знаменитый на весь мир балетный танцовщик, директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин и певец, музыкант SHAMAN - большие друзья. И оба часто выступают в Новороссии.

Сергей Полунин рассказал "РГ" о поездке в зону СВО, роли искусства на Донбассе и желании отправиться туда с постановкой "Мастер и Маргарита".

- Мы сейчас были в Мариуполе. Разговаривали там с бабушками в парке. Они говорят, что о городе заботятся, его озеленяют. Но не хватает эмоций, концертов, выступлений. И поэтому мы поедем еще - и в Мариуполь, и по другим регионам Новороссии. В Севастополе сейчас тоже время непростое. Но все билеты на наши спектакли проданы. Потому что людям нужна жизнь, в которой больше положительных эмоций!