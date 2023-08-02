"Огниво": как сказку Андерсена адаптировали для российских зрителей
Кинокомпания СТВ, телеканал "Россия", компания CGF при поддержке Фонда кино приступили к съемкам полнометражного сказочного блокбастера "Огниво" по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.
Сказка будет адаптирована для российского зрителя. Так, в центре сюжета - приключения веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца - запросто! Притвориться солдатом - еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво. Старинную зажигалку по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.
Создатели, по сути, объединили на экране персонажей многих русских сказок. На счету команды проекта "Огниво" - сказочный блокбастер "Конек-Горбунок", ставший одним из самых кассовых российских релизов и собравший в прокате более одного миллиарда рублей в 2021 году. А также - фильм-сказка "По щучьему велению", который выходит в прокат 26 октября 2023.
В главных ролях в фильме "Огниво": Роман Евдокимов ("Актрисы"), Антонина Бойко, Виталий Хаев ("Папа, сдохни", "Бывшие"), Ирина Старшенбаум ("Притяжение"), Михаил Трухин ("Алиса не может ждать", "Ивановы-Ивановы"), Ян Цапник ("Конек-Горбунок"), Юрий Кузнецов ("Брат"), Сергей Марин ("Майор Гром. Трудное детство").
Режиссер-постановщик - Александр Войтинский ("Черная молния", "Призрак", "По щучьему велению").
Художники по костюмам: Ольга Михайлова ("Конек-Горбунок", "По щучьему велению", "Матильда"), лауреат премии "Ника", и Надежда Васильева, лауреат премии "Ника", работавшая над образами героев всех фильмов Алексея Балабанова, а также сказок "Конек-Горбунок", "По щучьему велению", фильма "Матильда" Алексея Учителя и многих других картин. Художник-постановщик - Анастасия Каримулина ("Конек-Горбунок", "Морфий", "История одного назначения").
Производство ведет компания "Глобус фильм" ("Конек-Горбунок", "По щучьему велению", "Снегирь", "Война и мир", "Салют-7"). Визуальные эффекты создает компания CGF ("Конек-Горбунок", "Движение вверх", "Экипаж").
Съемки проходят в Новгородской области (на территории таких исторических объектов, как Новгородский кремль, музей-заповедник Витославлицы, Знаменское подворье), республике Карелия, и в Санкт-Петербурге.