"Огниво": как сказку Андерсена адаптировали для российских зрителей

Кинокомпания СТВ, телеканал "Россия", компания CGF при поддержке Фонда кино приступили к съемкам полнометражного сказочного блокбастера "Огниво" по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.

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Сказка будет адаптирована для российского зрителя. Так, в центре сюжета - приключения веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца - запросто! Притвориться солдатом - еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво. Старинную зажигалку по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.

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Создатели, по сути, объединили на экране персонажей многих русских сказок. На счету команды проекта "Огниво" - сказочный блокбастер "Конек-Горбунок", ставший одним из самых кассовых российских релизов и собравший в прокате более одного миллиарда рублей в 2021 году. А также - фильм-сказка "По щучьему велению", который выходит в прокат 26 октября 2023.

Производство ведет компания "Глобус фильм" ("Конек-Горбунок", "По щучьему велению", "Снегирь", "Война и мир", "Салют-7"). Визуальные эффекты создает компания CGF ("Конек-Горбунок", "Движение вверх", "Экипаж").