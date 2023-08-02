Объявлена дата выхода нового фильма Уэса Андерсона
Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал выход "Чудесной истории Генри Шугара" - новой картины Уэса Андерсона.
Фильм, который впервые покажут публике на фестивале в Венеции в сентябре, станет доступен на стриминге с 13 октября.
Новое творение автора "Астероид-сити" - короткометражка по мотивам книги Роальда Даля. Того самого, кто написал "Чарли и шоколадная фабрика".
Известно, что нас ждут четыре не связанные друг с другом истории, общей протяженностью в 39 минут. Актерский состав, как всегда, переполнен звездами: в числе прочих - Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс и Бен Кингсли.