Объявлена дата выхода нового фильма Уэса Андерсона

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал выход "Чудесной истории Генри Шугара" - новой картины Уэса Андерсона.

© Российская Газета

Фильм, который впервые покажут публике на фестивале в Венеции в сентябре, станет доступен на стриминге с 13 октября.

Новое творение автора "Астероид-сити" - короткометражка по мотивам книги Роальда Даля. Того самого, кто написал "Чарли и шоколадная фабрика".