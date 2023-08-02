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Лучшие фильмы катастрофы с высоким рейтингом

Одним из действенных способов понять, что все в жизни хорошо, – посмотреть фильм-катастрофу. Что чувствует человек, когда остается один на один со стихией, будь то вода, огонь, эпидемия, и как он пытается найти выход, – все это показывают лучшие фильмы-катастрофы.

Лучшие фильмы катастрофы с высоким рейтингом
© Кадр из фильма "Титаник"

«Рамблер» предлагает подборку фильмов-катастроф, которые получили высокие зрительские рейтинги.

Видео дня

1. Титаник

  • Год выхода: 1997
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,8
Кадр из фильма "Титаник"

Вечная история любви, которая разворачивается на фоне одной из крупнейших катастроф двадцатого века. Фильм получил массу наград и разорвал сердца миллионов зрителей. Режиссер Джеймс Камерон и сам не раз спускался к затонувшему лайнеру, чтобы с максимальной точностью воссоздать интерьеры и ход событий.

2. Дело храбрых

  • Год выхода: 2017
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,7
Кадр из фильма "Дело храбрых"

Этот фильм также основан на реальных событиях. В Аризоне 30 июля 2013 года вспыхнул большой лесной пожар, жертвами которого стали люди. Среди пожарных также оказался известный наркоман по имени Брендан, который старается вырваться со дна и даже стать хорошим отцом. Поверил в него только начальник, который принял его на службу.

3. Невозможное

  • Год выхода: 2012
  • Страна: Испания
  • Рейтинг IMDb: 7,6
Кадр из фильма "Невозможное"

В основе сюжета – реальные события. Мощное цунами накрыло побережье Таиланда, Индии, Шри-Ланки, Индонезии, Африки, погибшими и пропавшими без вести считаются свыше 150 тысяч человек. В центре событий оказывается семья Беннетт, приехавшая в Таиланд на отдых. Здесь можно увидеть совсем юного Тома Холланда, который играет старшего сына.

4. Китайский синдром

  • Год выхода: США
  • Страна: 1979
  • Рейтинг IMDb: 7,4
Кадр из фильма "Китайский синдром"

Фильм показали на Каннском фестивале, а также номинировали в нескольких категориях на премию «Оскар». В основе фильма – вымышленная история, которая стала реальностью после премьеры. Через несколько дней, после того как фильм вышел в прокат, крупная утечка радиации произошла на АЭС в Пенсильвании. Репортеры, приехавшие снимать сюжет на станцию, замечают нечто странное, но в эфир их материал не пропускают. Один из сотрудников видит угрозу катастрофы, но руководство это вынуждено скрывать.

5. Приключение «Посейдона»

  • Год выхода: 1972
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,1
Кадр из фильма "Приключения "Посейдона""

По спецэффектам этот фильм, конечно, уступает «Титанику», но для 1972 года картина стала прорывом. Большой и очень красивый лайнер «Посейдон» переворачивает огромная волна. Выжить смогли несколько пассажиров и теперь им предстоит выбраться из этой ловушки.

6. Волшебная миля

  • Год выхода: 1988
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,0
Кадр из фильма "Волшебная миля"

Все-таки время выхода имеет большое значение. Сценарий был готов еще в начале 1980-х, но режиссер слишком много времени потерял, доказывая студиям, что изменения вносить нельзя. В итоге в 1988 году сюжет потерял актуальность – СССР уже не представлял для США никакой угрозы. Тем не менее фильм стоит того, чтобы его посмотреть и даже пересмотреть, так как реалии снова изменились. Симпатичный Гарри влюбляется в официантку Джулию, казалось бы, вот оно счастье, но когда молодой человек снимает трубку телефонного автомата, узнает, что через 50 минут начнется ядерная война.

7. Вздымающийся ад

  • Год выхода: 1974
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 6,9
Кадр из фильма "Вздымающийся ад"

Еще один фильм, который, как и «Приключения «Посейдона»» считается родоначальником жанра. На этот раз стихия – огонь. Пожар начинается в самом высоком здании Сан-Франциско, куда на прием по случаю открытия собираются все сливки общества.

8. И грянул шторм

  • Год выхода: 2016
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 6,7
Кадр из фильма "И грянул шторм"

Сильный шторм начинается ровно в тот момент, когда нерешительный сотрудник береговой охраны Берни вдруг собирается попросить разрешения жениться у командира станции. И Берни отправляется спасать людей. В основе сюжета – реальные события.

9. Волна

  • Год выхода: 2015
  • Страна: Норвегия
  • Рейтинг IMDb: 6,7
Кадр из фильма "Волна"

Семья сотрудника сейсмологической станции, расположенной в маленьком норвежском поселке, собирается наконец переехать в город. Но на их пути встает цунами. Такой поселок действительно существует, но ситуация, хотя ы в этот раз, к счастью, вымышленная.

10. Заражение

  • Год выхода: 2011
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 6,6
Кадр из фильма "Заражение"

Смертельный вирус атакует планету. Всюду паника, вакцины нет. Ситуацию усугубляет недобросовестный журналист, который разгоняет самые ужасные слухи. Фильм снят в 2011 году, но после пандемии ковида, многие посмотрят его по-новому. Кстати, в фильме сыграли такие звезды, как Гвинет Пэлтроу, Мэтт Деймон, Кейт Уинслетт, Марион Котийяр и Джуд Лоу.

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