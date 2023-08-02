Какие зарубежные и российские фильмы выйдут во второй половине 2023 года

Фильм «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях выйдет в российский прокат 21 декабря. Какие еще зарубежные и российские картины должны появиться во второй половине этого года?

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Байопик о легендарном гонщике на переломном этапе его профессиональной и личной жизни дебютирует в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Режиссер Майкл Манн несколько лет говорил о планах снять фильм об основателе автомобильного бренда и гонщике Энцо Феррари.

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Фильм, по оценкам многих экспертов, считается одной из самых ожидаемых новинок 2023 года. Режиссер лично знаком с семьей Феррари, поэтому тщательно готовил проект. Съемки должны были начаться еще летом 2016 года, однако стартовали лишь в прошлом году в Италии. Изначально на главную роль был приглашен актер Кристиан Бэйл, но из-за проблем со здоровьем выбыл из проекта.

Какие зарубежные фильмы должны выйти в ближайшее время

Премьера фильма «Дюна: Часть 2» запланирована на 3 ноября. Первая часть, снятая режиссером Дени Вильневым, оказалась главным релизом 2021 года. Фильм заработал более $400 млн в прокате и получил шесть «Оскаров». Вторая часть охватит вторую половину романа Фрэнка Герберта и расскажет о мести Пола Атрейдеса.

Приквел «Голодных игр», выход которого запланирован на 17 ноября, будет основан на одноименном романе Сюзанны Коллинз. Это будет история молодого Кориолана Сноу, который, будучи наставником, изменил правила игры за годы до знакомых событий. Зрителям предстоит увидеть новый актерский состав.

В декабре состоится показ фильма «Вилли Вонка», главную роль в котором сыграл популярный актер Тимоти Шаламе. Картина расскажет, как герой познакомился с умпа-лумпа задолго до момента основания шоколадной фабрики.

На конец года — 25 декабря — запланирована премьера фильма «Аквамен и потерянное царство». Он расскажет о новой нависшей над Атлантидой угрозе, с которой Аквамен не может справиться в одиночку. Ради спасения своего королевства ему предстоит вступить в неожиданный союз. Планируется, что в одном из эпизодов появятся Бен Аффлек или Майкл Китон в роли Бэтмена.

Какие российские фильмы выйдут во второй половине этого года

В России в декабре будет представлена вторая часть фильма «Холоп». По сюжету уже испытавший на себе роль «бесправного конюха» главный герой Григорий стал испытывать обостренное чувство справедливости, в связи с чем некая Катя (ее роль пока точно не известна) вызывает у него раздражение. Теперь и девушке предстоит отправиться в другое временное пространство.

В сентябре состоится премьера мелодрамы «Любовь Советского Союза», в основу которой ляжет история звезды советского кино 1930-х Галины Половиковой. Природа наградила ее уникальным актерским талантом, она стала любимицей миллионов советских зрителей — от рабочих и крестьян до самого Сталина. Стоит заметить, что фильм не станет байопиком актрисы.

С 26 октября в прокате появится и исторический художественно-документальный фильм «Императрицы». Он расскажет о начале эпохи дворцовых переворотов — времени интриг и борьбы за власть, а также покажет, что может дать России женщина на престоле.

Какие фильмы выделились в первом полугодии 2023 года

Ассоциация кинокритиков США и Канады Critics’ Choice Awards определила победителя в категории «Лучший фильм года» — им стала работа Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу». С этой оценкой согласны и российские кинокритики.

«Там есть место и иронии, и самоиронии. Этот фильм можно воспринимать как определенный учебник по тому, как надо принимать и себя, и остальных. Ведь главная героиня в исполнении актрисы Мишель Йео должна прежде всего сразиться не с глобальным злом, а со своим неприятием к дочери, с тем, что она не принимает ее такой, какая она есть», — заявил кинокритик Николай Никулин газете «Взгляд».