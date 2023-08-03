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«Аквамена 2» все еще планируют выпустить в декабре

По информации источников издания Variety, Warner Bros. всё ещё намерена выпустить вторую часть «Аквамена» в назначенную дату. Сейчас фильм ожидается 20 декабря этого года.

«Аквамена 2» все еще планируют выпустить в декабре
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Несмотря на то, что забастовки сценаристов и актёров испортили планы многим проектам, Warner Bros. надеется сохранить дату премьеры ленты. Получится это у неё или нет, узнаем позже.

Во время производства Warner Bros. столкнулась с проблемами, поэтому проводили пересъёмки ленты. В последний раз инсайдеры говорили, что новые тестовые показы проходят успешно, поэтому пересъёмок картины больше не предвидится.

В ленте к своим ролям вернутся Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон и другие актёры. Снял картину Джеймс Ван.

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