«Аквамена 2» все еще планируют выпустить в декабре

По информации источников издания Variety, Warner Bros. всё ещё намерена выпустить вторую часть «Аквамена» в назначенную дату. Сейчас фильм ожидается 20 декабря этого года.

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Несмотря на то, что забастовки сценаристов и актёров испортили планы многим проектам, Warner Bros. надеется сохранить дату премьеры ленты. Получится это у неё или нет, узнаем позже.