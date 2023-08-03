5 главных премьер августа

Новый месяц – новые кинопремьеры. Некоторые из них были на слуху не одну неделю, другие же оставались в тени.

© Кадр из фильма "Коллектив"

Так или иначе август будет богат на новые картины в разных жанрах. Если в мире кино вы стараетесь держать руку на пульсе, обязательно обратите внимание на грядущие премьеры.

Видео дня

Подробнее о кинолентах, которые стоит увидеть в августе – в материале "Рамблера".

"Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью", 3 августа

Кадр из фильма "Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью"

В центре сюжета – офисный клерк, который давно возненавидел свою работу и мечтает об увольнении. Когда на мир обрушивается зомби-апокалипсис, герой – один из немногих, кто с радостью принимает чудовищные события. Он счастлив, что может больше не ходить на работу и составляет список из 100 дел, которые нужно сделать перед смертью.

"Коллектив", 4 августа

Кадр из фильма "Коллектив"

Боевик повествует о молодом сотруднике агентства киллеров, которое борется с привилегированными преступниками. Герой получает свое первое задание – ему нужно уничтожить торговца людьми, которого покрывает ЦРУ.

Режиссером захватывающей картины выступил 39-летний Том ДеНуччи.

"Последнее путешествие «Деметра»", 10 августа

Кадр из фильма "Последнее путешествие "Деметра"

В основу сюжета легла одна из глав романа Брэма Стокера "Дракула".

Русское судно "Деметра" было зафрахтовано для перевозки в Лондон 24 деревянных ящиков. Вскоре в море начинают происходить ужасающие вещи. Поначалу происходящее никто не связывает с таинственным грузом, но вскоре картина начинает проясняться.

Главную роль в триллере исполнил Кори Хокинс, наибольшую известность которому принес фильм "Голос улиц".

"Царь обезьян", 11 августа

Кадр из фильма "Царь обезьян"

Мультипликационная картина Netflix повествует историю повелителя обезьян, который виртуозно владеет посохом и противостоит любой нечисти: от демонов до драконов. Царь обезьян делает все возможное, чтобы защитить своих близких.

В основу мультфильма лег эпический китайский роман "Путешествие на Запад".

"Синий жук", 16 августа

Кадр из фильма "Синий жук"