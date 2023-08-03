5 главных премьер августа
Новый месяц – новые кинопремьеры. Некоторые из них были на слуху не одну неделю, другие же оставались в тени.
Так или иначе август будет богат на новые картины в разных жанрах. Если в мире кино вы стараетесь держать руку на пульсе, обязательно обратите внимание на грядущие премьеры.
Подробнее о кинолентах, которые стоит увидеть в августе – в материале "Рамблера".
"Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью", 3 августа
В центре сюжета – офисный клерк, который давно возненавидел свою работу и мечтает об увольнении. Когда на мир обрушивается зомби-апокалипсис, герой – один из немногих, кто с радостью принимает чудовищные события. Он счастлив, что может больше не ходить на работу и составляет список из 100 дел, которые нужно сделать перед смертью.
"Коллектив", 4 августа
Боевик повествует о молодом сотруднике агентства киллеров, которое борется с привилегированными преступниками. Герой получает свое первое задание – ему нужно уничтожить торговца людьми, которого покрывает ЦРУ.
Режиссером захватывающей картины выступил 39-летний Том ДеНуччи.
"Последнее путешествие «Деметра»", 10 августа
В основу сюжета легла одна из глав романа Брэма Стокера "Дракула".
Русское судно "Деметра" было зафрахтовано для перевозки в Лондон 24 деревянных ящиков. Вскоре в море начинают происходить ужасающие вещи. Поначалу происходящее никто не связывает с таинственным грузом, но вскоре картина начинает проясняться.
Главную роль в триллере исполнил Кори Хокинс, наибольшую известность которому принес фильм "Голос улиц".
"Царь обезьян", 11 августа
Мультипликационная картина Netflix повествует историю повелителя обезьян, который виртуозно владеет посохом и противостоит любой нечисти: от демонов до драконов. Царь обезьян делает все возможное, чтобы защитить своих близких.
В основу мультфильма лег эпический китайский роман "Путешествие на Запад".
"Синий жук", 16 августа
Подросток из Мексики Хайме Рейес получает инопланетный костюм, который обеспечивает его невероятной силой. Ребенок становится супергероем, и теперь именно он должен бороться со злом и восстанавливать справедливость. А зла вокруг него предостаточно: мексиканец живет в бедном районе, где главенствуют бандиты.