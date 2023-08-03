Мэгги Джилленхол снимет ремейк «Невесты Франкенштейна»

Актриса и режиссер Мэгги Джилленхол снимет ремейк фильма «Невеста Франкенштейна» 1935 года для Netflix. Об этом сообщает онлайн-портал World Of Reel.

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Главные роли в картине исполнят Кристиан Бэйл, с которым Джилленхол снималась в «Темном рыцаре», и Питер Сарсгаард («Допрос»).

Предстоящая картина станет второй полнометражной режиссерской работой актрисы. В 2022 году вышла психологическая драма «Незнакомая дочь», снятая по роману итальянской писательницы Элены Ферранте. Фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля 2021 года и был номинировал на премию «Оскар».

Съемки «Невесты Франкенштейна» планируют начать в первом квартале 2024 года. Другие подробности предстоящей картина пока неизвестны.