Американские фильмы, которые запретили к показу внутри страны

Цензура была не только в Советском Союзе, но и в XX веке в США. Тем не менее внутри страны запрещали киноленты, которые могли шокировать зрителей или высмеивали меньшинства.

© Кадр из фильма “Житие Брайана по Монти Пайтон”

О кинолентах, которые сняли и запретили в США, — в материале “Рамблера”.

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“Лицо со шрамом” (1932)

Картину начали снимать еще до того, как в США появился цензурный кодекс Хейса, поэтому главной задачей сценаристов было показать жестокость и убийства. Фильм стал прототипом классической гангстерской драмы, ведь прототипом для главного героя был выбран сам Аль-Капоне, сюжет и рассказывает его жизнь.

Фильм завершили в 1931 году, но продюсерам пришлось еще год уговаривать кинопрокатчиков взять картину в кинотеатры. Создатели пошли на уступки, например дополнили название, поэтому в некоторых кинотеатрах афиша выглядела так: “Лицо со шрамом — срам нации”. Другие попросили изменить концовку, где гангстера судят и приговаривают к смертной казни. Когда продюсеры сдались, новая версия фильма вышла уже в более либеральных штатах — в других его так и не показали.

“Улица греха” (1945)

Кадр из фильма "Улица греха"

Фильм был снят режиссером Фрицем Лангом, который специализировался на нуарах. Сюжет рассказывает о паре злодеев Китти и Джонни. Они похищают деньги и наслаждаются жизнью. Однажды в их грязные дела оказывается втянут обычный кассир. Он теряет работу, сходит с ума и становится бездомным.

Фильм, снятый в Голливуде, имеет репутацию одного из самых мрачных нуаров того времени. Это — первый детектив, где отрицательный герой побеждает. Это и стало причиной запрета. Власти нескольких штатов (Нью-Йорк, Милуоки и Атланта) запретили показывать фильмы в кинотеатрах, из-за того, что они порочат мораль и нравственность.

“Житие Брайана по Монти Пайтон” (1979)

Британско-американская комедия оказалась запрещена не только в США, но и в еще нескольких странах. В центре сюжета — еврей Брайан Коэн, который рождается в одно время с Иисусом, из-за чего их начали путать.