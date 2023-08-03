Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко .

«Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино – десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким Ирины Петровны», – говорится в сообщении.