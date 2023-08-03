Нолан рассказал о создании одной из сцен «Оппенгеймера»

Режиссер Кристофер Нолан признался в интервью The New York Times, что актер Джеймс Римар, сыгравший в ленте военного министра США Генри Стимсона, рассказал ему во время съемок об интересной детали из биографии персонажа. По итогу она стала частью сценария.

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«Он узнал, что Стимсон и его жена провели медовый месяц в Киото. Это и стало одной из причин, по которой Стимсон исключил Киото из списка подлежащих бомбардировке городов», — вспомнил Нолан.

Режиссер решил добавить эту историю в фильм.

Картина «Оппенгеймер» об «отце атомной бомбы» вышла в мировой прокат 20 июля 2023 года. С момента выхода ленту успели раскритиковать в Индии за секс-сцену с цитированием «Бхагавадгиты». Кроме того, картина подверглась цензуре в Азии — там не стали показывать обнаженную Флоренс Пью.

Внук Роберта Оппенгеймера остался недоволен скандальной сценой секса в фильме Нолана. При этом культовый режиссер Фрэнсис Копполла заявил, что после успеха «Оппенгеймера» зрителей ждет «золотой век» кино. На его взгляд, скоро зрители могут увидеть на экранах «замечательные и поучительные фильмы».