«Барби» признана самым кассовым фильмом от женщины-режиссера

Спустя два уик-энда в прокате картина «Барби» режиссера Гретой Гервиг стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной. Об этом сообщает Hypebeast.

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Ранее этот рекорд принадлежал фильму Пэтти Дженкинс 2017 года «Чудо-женщина», который собрал в прокате $822,8 млн. За первые выходные после премьеры, которая прошла 19 июля, кассовые сборы «Барби» составили $356 млн. К 31 июля сборы от картины превысили $800 млн. Картина Греты Гервиг уже успела стать самой кассовой в 2023 году, обогнав такие фильмы как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино». Отмечается, что ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в «Барби», не собирал в прокате большую сумму.

В конце июля режиссер «Барби» Грета Гервиг стала гостьей подкаста журнала Total Film. Во время беседы с изданием Гервиг заявила, готова стать новым режиссером франшизы про Джеймса Бонда. Режиссер подчеркнула, что с уважением относится к наследию серии фильмов про агента 007 и была бы не против в будущем стать его частью. При этом Гервиг отметила, что на данный момент не рассматривает себя на роль главной претендентки в режиссерское кресло шпионского проекта.