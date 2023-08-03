Когда состоится премьера криминальной комедии «Диагноз “Везучая”»

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный трейлер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой ( «Лед» , «Беспринципные»), Кириллом Кяро ( «Эпидемия» , «Пассажиры» ) и Полиной Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!», «Инсомния» ) в главных ролях. Премьера проекта состоится 16 августа эксклюзивно в Wink и more.tv и. Сериал пополнит линейки more originals и Wink Originals. Производством комедии занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix.

Красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.