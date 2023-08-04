Стало известно, когда «Барби» и «Оппенгеймер» могут выйти в России

Картины "Барби" и "Оппенгеймер" могут выйти в российский прокат в августе, пишут "Ведомости".

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Согласно информации издания, фильмы покажут в российских кинотеатрах в качественном русском дубляже. Так, жители Екатеринбурга уже заметили размещение афиш обеих кинокартин.

По данным портала "СтарХит", копии картин могут привезти из Армении в необходимом для большого экрана качестве и русском дубляже.

До этого "Барби" режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, снятым женщиной. Ранее рекорд принадлежал фильму Пэтти Дженкинс 2017 года "Чудо-женщина", который собрал в прокате $822,8 млн.

Только за первые выходные после премьеры, которая прошла 19 июля, кассовые сборы "Барби" составили $356 млн. Ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в "Барби", не собирал в прокате большую сумму.