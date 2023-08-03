У фильма "Запрещенный прием" может появиться режиссерская версия

Режиссер Зак Снайдер решил создать альтернативную концовку фильма "Запрещенный прием", который вышел в 2011 году. Как сообщает Deadline, в недавнем интервью режиссер признался, что давно планировал выпустить собственную версию финала фильма.

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Напомним, фильм "Запрещенный прием"рассказывает о девушке по прозвищу Куколка (Эмили Браунинг), которая попадает в психиатрическую лечебницу после случайного убийства своей сестры. В клинике главная героиня оказывается в мире своих фантазий, а в жестокой реальности ее готовят к лоботомии, причем, без медицинских показаний.

В финале Куколка после операции оказывается в вегетативном состоянии. Но, как оказалось, у Зака Снайдера изначально было другое видение концовки этой истории. В его финале Куколка приходит в себя и поет песню.

Режиссер рассказал в интервью, что этот вариант финала даже тестировался перед зрителями, однако студия приняла решение его изменить.