В новом фильме от режиссера «Елки 8» действия разворачиваются в Когалыме
Авторам фильмов «Елки» настолько понравился колорит Сибири, что в очередной кинокартине действия разворачиваются в Когалыме. Именно сюда сбегает главный герой.
«У сибиряка Толи жизнь полностью поменялась. Его жена беременна, а он к этому не готов и боится ответственности. Он решает сбежать на вахту. По дороге Толя знакомится с Колей. Так начинается его интересное приключение с новым другом в небольшом городе Когалым, в котором его жизнь изменится», – говорится в аннотации к фильму.
В кинокартине город станет спасением для новоиспеченного отца. Несмотря на то что фильм является комедией, в нем затрагиваются серьезные темы для размышления.
Режиссер Алексей Южаков проводил съемки в 19 локациях Тюмени и всей Тюменской области, чтобы погрузить зрителей в атмосферу Сибири.
Северяне смогут на экранах кинотеатров увидеть родные места с 19 ноября, ведь именно в этот день состоится премьера фильма «Папаша в бегах».