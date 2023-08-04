В новом фильме от режиссера «Елки 8» действия разворачиваются в Когалыме

«У сибиряка Толи жизнь полностью поменялась. Его жена беременна, а он к этому не готов и боится ответственности. Он решает сбежать на вахту. По дороге Толя знакомится с Колей. Так начинается его интересное приключение с новым другом в небольшом городе Когалым, в котором его жизнь изменится», – говорится в аннотации к фильму.