Кадр дня: как дочь Джоли дебютировала в кино вместе с матерью

Одной из самых ярких ролей голливудской звезды Анджелины Джоли за последние 10 лет стала главная роль в фильме "Малефисента".

© Кадр из фильма "Малефисента"

В фэнтези-картине Джоли исполнила роль могущественной темной феи. Разозлившись на то, что ее не пригласили на крестины принцессы Авроры, героиня проклинает ту на смерть от укола веретеном прялки в день своего шестнадцатилетия.

Малефисента – главная антагонистка диснеевского мультфильма 1959 года "Спящая красавица". Но в фильме 2014 года героиня раскрывается зрителям с новых сторон.

Немногие знают об этом, но в "Малефисенте" Джоли снялась вместе со своей дочкой. Подробнее о том, как это произошло – в материале "Рамблера".

Во время съемок фильма Анджелине приходилось проводить часы в кресле визажистов. Мастера использовали пластические накладки на скулы, а также нос и уши из силикона. Чтобы Малефисента выглядела как можно более устрашающе, Джоли гримировали порядка четырех часов каждый день. Но актриса готова была идти на эти жертвы, ведь результат оправдывал все средства.

Малефисента в исполнении Джоли действительно выглядела сказочно и... пугающе. И из-за этого режиссер Роберт Стромберг столкнулся с некоторыми трудностями.

В одной из сцен Малефисента встречается с малышкой Авророй. На роль девочки пробовались несколько детей, но вид Джоли так сильно пугал их, что они не решались подойти к ней близко. В конце концов маленькую Аврору сыграла дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен. На момент съемок девочке было 5 лет, и она идеально подходила на роль.

Кадр из фильма "Малефисента"