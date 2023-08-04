Еще один фильм Каннского фестиваля выйдет в российский прокат

17 августа компания "Про:взгляд" выпустит в прокат фильм "Только ты и я" - режиссера Валери Донзелли - он был официальным участником Каннского кинофестиваля 2023 года. Это красивая и чувственная мелодрама со звездами французского кино о страсти, которая оборачивается одержимостью, и семейной идиллии, которая оказывается ловушкой.

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Мировая премьера фильма "Только ты и я" прошла в Каннах в мае и уже успела стать хитом на родине во Франции. Только на старте она собрала около 5 миллионов евро, удерживая позиции в топе сборов на протяжении более чем месяца. Среди предпосылок успеха картины - актуальная проблематика, эстетский визуальный ряд, идеальный для большого экрана, и филигранная способность режиссера передавать эмоциональное состояние героев.