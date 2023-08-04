Данила Козловский играет с посетителями своего бара в русскую рулетку за право позвонить на тот свет
На YouTube появился первый тизер мистического детектива с Данилой Козловским в главной роли «Бар «Один звонок».
Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре «Один звонок». Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.
Заведением заправляет местный бармен (Данила Козловский), который помимо своих прямых обязанностей предлагает посетителям позвонить на тот свет: разговор продлится всего минуту, а расплачиваться придется игрой в русскую рулетку. Режиссером выступил Сергей Филатов, а к актерскому составу присоединились Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов и другие артисты.