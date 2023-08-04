Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре «Один звонок». Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.