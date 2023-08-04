Студия Shout! опубликовала трейлер чёрной комедии The Kill Room. Особенно сильно картина выделяется актёрским составом: в главных ролях снялись Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон.

В ролике показали главных героев, их махинации и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале Shout! Studios. Права на видео принадлежат Shout.

Фильм расскажет о наёмном убийце и его боссе, которые решают отмывать деньги с помощью картин в художественной галерее и внезапно становятся звёздами современного искусства.

Также в ленте снялись Джо Манганьелло и Маяй Хоук, звезда «Очень странных дел» и дочь Умы Турман. Режиссёром выступила Николь Паон.